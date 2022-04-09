С чем пришлось столкнуться тюменским банкам из-за политической ситуации

Отделение банка, название которого собеседница попросила не называть, находится в небольшом городе Тюменской области. Но даже несмотря на население около 20 тысяч человек, работы у сотрудников банка было немало. Светлана (прим. ред. — имя изменено) вспомнила, какая обстановка была в начале марта.
«В конце февраля-начале марта работали по субботам и воскресеньям. Было массовое снятие наличных, очереди у банкоматов — их загружали ежедневно. Делали все, чтобы люди видели, что банк в состоянии выплатить все их денежные средства, и поводов для паники нет»,объяснила Светлана.
Горожане приходили в банк и для того, чтобы задать вопросы, касающиеся сохранности денег. Каждый третий посетитель интересовался, лучше снять наличные или оставить их в банке. Заметно выросло число клиентов, открывающих карты платежной системы МИР.
По словам собеседницы, приходили люди, требующие поменять карты Visa или MasterCard на МИР, но без изменения счета. Но женщине запомнился один случай:
«Было такое, что пришел клиент, бросил на стол все свои карточки и сказал: „Дай мне вместо них карту МИР“. Но в целом, веселого мало. Не знаю, как в других банках, но для нас последний месяц выдался сложным»,сказала сотрудница банка.
Переживания горожан коснулись и иностранной валюты. Как сообщила собеседница, за март операций с долларами и евро было совершено больше, чем за целый год. С некоторыми особо взволнованными посетителями работать было особенно сложно.
На памяти Светланы есть и случай, когда пожилая клиентка отказалась от обслуживания через планшет, так как испугалась утечки своих данных. «Нам всегда надо сохранять уверенность, чтобы не проецировать беспокойство на наших клиентов», — добавила она.
После информации о повышении ключевой ставки увеличились ставки по вкладам и кредитам. Люди начали массово нести деньги обратно в банк. Коллеги Светланы еще в конце февраля шутили между собой, что клиенты деньги снимают, а потом понесут обратно, снова придется работать без выходных.
«По оформлению ипотек тоже массовая истерия. По одобренной ипотеке предложение действует один месяц, соответственно, те клиенты, которые успели подать заявку на ипотеку по 8-12%, стали судорожно искать объекты недвижимости, и брать ипотечный кредит, так как из-за изменения ключевой ставки процент вырос», рассказала собеседница.