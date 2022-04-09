Под Тюменью пьяный молодой человек забыл, кто управлял автомобилем

На «сплошной проверке» водитель ВАЗ 21099 не сразу заметил сотрудника ДПС и критически приблизился к нему. Когда автоинспектор подошел к автомобилю, водитель едва успел залезть на заднее сидение машины. 21-летний житель поселка Боровский заявил, что всю поездку сидел на заднем сиденье и пил пиво. Кто управлял машиной

Сюжет Тюмень