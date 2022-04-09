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Под Тюменью пьяный молодой человек забыл, кто управлял автомобилем

9 апреля 04:43
Фото: ГИБДД
На «сплошной проверке» водитель ВАЗ 21099 не сразу заметил сотрудника ДПС и критически приблизился к нему. Когда автоинспектор подошел к автомобилю, водитель едва успел залезть на заднее сидение машины. 21-летний житель поселка Боровский заявил, что всю поездку сидел на заднем сиденье и пил пиво. Кто управлял машиной
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Тюмень

Водитель был агрессивно настроен к автоинспекторам и пытался бежать. Позже, когда его доставили в отделение полиции, он расплакался. Алкотестер показал 0,58 мг алкоголя. При этом, водительского удостоверения у молодого человека не было.

Тюменские автоинспекторы проверили водителей на трезвость на 9 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Как выяснилось, автомобилисты ездят без прав, в состоянии алкогольного опьянения и не используют детские кресла. Сотрудники ДПС проверили более 300 водителей.

Одному из автомобилистов выдали требование устранить тонировку. Также двое водителей-отцов нарушили правила перевозки детей.

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