Под Тюменью пьяный молодой человек забыл, кто управлял автомобилем

Водитель был агрессивно настроен к автоинспекторам и пытался бежать. Позже, когда его доставили в отделение полиции, он расплакался. Алкотестер показал 0,58 мг алкоголя. При этом, водительского удостоверения у молодого человека не было.
Тюменские автоинспекторы проверили водителей на трезвость на 9 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Как выяснилось, автомобилисты ездят без прав, в состоянии алкогольного опьянения и не используют детские кресла. Сотрудники ДПС проверили более 300 водителей.
Одному из автомобилистов выдали требование устранить тонировку. Также двое водителей-отцов нарушили правила перевозки детей.