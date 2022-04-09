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Ночью на Червишевском тракте насмерть разбились двое подростков

9 апреля 06:15
Фото: ГИБДД
Как сообщают в ГИБДД по Тюменской области, сегодня в районе 4 утра произошло столкновение автомобилей ВАЗ2107 и «Мазда3». В аварии погибли подростки.
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Тюмень

ДТП произошло на перекрестке ул. Червишевский тракт и Баумана в областной столице. По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил на перекрестке «Жигули», в котором ехали пятеро подростков. В результате, ВАЗ2107 отбросило в столб.

Двоих подростков спасти не удалось. 14-летний пассажир «Жигулей» скончался на месте происшествия, 17-летний водитель позже скончался в больнице. Подростки получили тяжелые травмы, двое госпитализированы.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего. Отмечается, что погибший водитель до инцидента 8 раз привлекался к ответственности за вождение без прав.

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