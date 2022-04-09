Иван Якимушкин и Анастасия Кулешова одержали победу в Югорском лыжном марафоне

Как отметила старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова, формат, в котором проводились состязания, позволил на общем старте собрать и спортивных звезд, и любителей. По мнению Смирновой, очень важно сохранить эту возможность, чтобы и профессионалы, и те, кто только начинает пробовать свои силы в спорте, смогли соревноваться вместе и демонстрировать отличные результаты. Вице-президент банка подчеркнула, что на соревнованиях царила «прекрасная атмосфера настоящего спортивного праздника с замечательной энергетикой», и выразила уверенность в том, что все участники и болельщики «получили массу удовольствия».