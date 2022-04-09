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Иван Якимушкин и Анастасия Кулешова одержали победу в Югорском лыжном марафоне

9 апреля 15:41
Олимпийские призеры Иван Якимушкин и Анастасия Кулешова (Седова) продемонстрировали лучшие результаты в Югорском лыжном марафоне на дистанции 50 км свободным стилем.

Среди мужчин второе место занял биатлонист Эдуард Латыпов, призер Олимпийских игр, третье место — Глеб Ретивых, призер чемпионата мира по лыжным гонкам, сообщает muksun.fm. Среди женщин второе место заняла чемпионка Олимпийских игр и обладательница Кубка мира по лыжным гонкам Наталья Непряева — от лидера марафона она отстала на 12 секунд. Третье место — у Екатерины Смирновой, участницы российской сборной по лыжным гонкам: Анастасии Кулешовой она уступила 2 минуты 50 секунд.

Главные состязания Югорского лыжного марафона прошли в пойме реки Горной и собрали 3,8 тыс. человек. На финальную дистанцию вышла тысяча спортсменов. В 2022 году марафон поставил новый рекорд по количеству участников, прошедших официальную регистрацию, — более 4 тыс. человек за два дня спортивных состязаний.

Победителей Югорского лыжного марафона денежными призами наградил банк «Открытие»: обладатели золота получили по 400 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей — по 200 тыс. рублей, обладатели бронзы — по 100 тыс. рублей. Участники, вошедшие в десятку по итогам финишного забега, получили ценные призы от партнеров мероприятия. Всем участникам вручили памятные медали от банка «Открытие».

Как отметила старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова, формат, в котором проводились состязания, позволил на общем старте собрать и спортивных звезд, и любителей. По мнению Смирновой, очень важно сохранить эту возможность, чтобы и профессионалы, и те, кто только начинает пробовать свои силы в спорте, смогли соревноваться вместе и демонстрировать отличные результаты. Вице-президент банка подчеркнула, что на соревнованиях царила «прекрасная атмосфера настоящего спортивного праздника с замечательной энергетикой», и выразила уверенность в том, что все участники и болельщики «получили массу удовольствия».

Югорский лыжный форум ежегодно проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года. Организаторами мероприятия выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер мероприятия — банк «Открытие».

В 2022 году официальными информационными партнерами Югорского лыжного марафона стали ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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