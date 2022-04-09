Двое подростков погибли в ДТП, драка в тюменском аквапарке, благотворительная ярмарка

В ночной аварии в Тюмени погибли двое подростков
Предварительно, водитель «Мазды» на перекрестке не пропустил автомобиль, в котором находились пятеро подростков. Произошло столкновение, в результате которого «Жигули» влетели в столб.
14-летний пассажир ВАЗ2107 скончался на месте инцидента. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами, 17-летний водитель умер в больнице.
Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что погибший 17-летний водитель неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения.
Тюменские пенсионеры проведут благотворительную ярмарку
В регионе действует проект «Арт-изба», в рамках которого тюменские пенсионеры учатся создавать свои товары, сообщает «Вслух.ру». Как рассказала изданию начальник отдела Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Ксения Шефер, недавно для проекта были приглашен тюменские дизайнеры.
На уроках рассказали как создавать одежду, которую хочется носить. Занятие состояло не только из теории, участники под контролем опытной швеи учились наносить пленочные логотипы на ткань.
Уже в мае проект «Арт-изба» проведет благотворительную ярмарку. Пенсионеры специально для нее подготовят свои товары, деньги с продажи которых пойдут в благотворительный фонд.
В аквапарке «ЛетоЛето» пьяный тюменец подрался с инструктором
Опубликован ролик, в котором, вероятно, пьяный посетитель дерется с инструктором тюменского аквапарка «ЛетоЛето». Предположение о состоянии алкогольного опьянения высказал автор видео.
«Наш город» обратился в пресс-службу Росгвардии, где рассказали, что сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал «тревога». Экипаж вневедомственной охраны незамедлительно прибыл на место происшествия.
В ведомстве также рассказали, что мужчина был задержан. «Неадекватного мужчину» передали в отдел полиции. В произошедшем будут разбираться.