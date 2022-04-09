Двое подростков погибли в ДТП, драка в тюменском аквапарке, благотворительная ярмарка

Сегодня ночью на Червишевском тракте произошло страшное ДТП, которое унесло жизни двух подростков. Около 4 часов ночи на перекрестке ул. Червишевский тракт и Баумана столкнулись автомобили ВАЗ2107 и «Мазда3», сообщают в ГИБДД. В результате, погиб 14-летний пассажир «Жигулей» и 17-летний водитель

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