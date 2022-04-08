Жители Тюмени ждут не снижение курса доллара, а падение цен в магазинах

В пятницу ЦБ РФ снизил учетную ставку до 17%, но это не остановило укрепление национальной валюты. Чтобы курс стал рыночным необходимо ослабить валютный контроль и снизить ограничения для снятия валюты с лицевых счетов.
«Раньше цены поднимали, потому что доллар рос, а сейчас что?»отмечает тюменец Игорь М.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за снижения курса рубля подорожало детское питание, средства гигиены, хлеб, электроника. Ранее о повышении стоимости продукции заявляли тюменские молочные заводы, но вмешался УФАС.