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Жители Тюмени ждут не снижение курса доллара, а падение цен в магазинах

8 апреля 13:09
Фото: 1Mi
Жители Тюменской области рады снижению валютной пары доллар/рубль, но больше всего им хочется падения цен в магазинах. Сегодня, 8 апреля, на торгах ММВБ курс достиг 71 рубля. Это близко к значениям ноября 2020 года.

В пятницу ЦБ РФ снизил учетную ставку до 17%, но это не остановило укрепление национальной валюты. Чтобы курс стал рыночным необходимо ослабить валютный контроль и снизить ограничения для снятия валюты с лицевых счетов.

«Раньше цены поднимали, потому что доллар рос, а сейчас что?»отмечает тюменец Игорь М.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за снижения курса рубля подорожало детское питание, средства гигиены, хлеб, электроника. Ранее о повышении стоимости продукции заявляли тюменские молочные заводы, но вмешался УФАС.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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