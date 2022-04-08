ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять президенту - рейтинг достиг 81,6%

При этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доверяют 64,5% опрошенных, И его рейтинг тоже растет - буквально за неделю уровень доверия к нему людей увеличился еще на 1,4%. А его работу положительно оценивают 53,5% россиян (+1,5% за неделю). В общей сложности к деятельности российских властей хорошо относятся 52,4% жителей России.