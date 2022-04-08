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ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять президенту - рейтинг достиг 81,6%

8 апреля 15:21
Фото: kremlin.ru
По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в период с 28 марта по 3 апреля уровень доверия людей лидеру государства вырос еще на 0,6 п. п., составив 81,6%. Об этом стало известно после проведенного соцопроса о том, насколько россияне доверяют президенту РФ Владимиру Путину.

Примечательно, что предыдущий опрос, проведенный сотрудниками ВЦИОМ чуть ранее, показал, что на тот момент о доверии президенту сообщили 81% респондентов. В целом же его деятельность положительно оценивают 78,9% участников исследования, пишут newizv.ru.

При этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доверяют 64,5% опрошенных, И его рейтинг тоже растет - буквально за неделю уровень доверия к нему людей увеличился еще на 1,4%. А его работу положительно оценивают 53,5% россиян (+1,5% за неделю). В общей сложности к деятельности российских властей хорошо относятся 52,4% жителей России.

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