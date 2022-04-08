В выходные водителей в Тюменской области вновь проверят на трезвость

Также в ГИБДД анонсированы рейды, направленные на противодействие управлению авто в нетрезвом состоянии.
«Отдельное внимание в ходе проверок автоинспекторы уделят выявлению нарушений, связанных с перевозкой детей-пассажиров. Водителям, перевозящих детей в салонах автомобилей, будут вручаться информационные памятки»,подчеркивают в ведомстве.
Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в наступившем году по вине пьяных водителей случилось 38 ДТП, 55 человек были ранены, 3 скончалось.
Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме сотрудник автошколы выпил прямо в обед, в паузу между уроками вождения, и отправился на практическое занятие с ученицей. Хотя он и сидел на пассажирском месте, в учебной машине водителем считается именно автоинструктор. Теперь он будет наказан.
Справочно: В 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ приведен в соответствие с Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Национальный проект ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году.
Тюменская область принимает участие в реализации проекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших агломерациях страны.