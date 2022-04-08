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В выходные водителей в Тюменской области вновь проверят на трезвость

8 апреля 09:53
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
Приближаются выходные, а это значит, что водителей на дорогах ждут «сплошные проверки» на отсутствие алкоголя в организме. Причем в Тюменском районе автолюбителей Госавтоинспекция проверяет уже сегодня. Завтра по плану — Тюмень и другие города области.
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Тюмень

Также в ГИБДД анонсированы рейды, направленные на противодействие управлению авто в нетрезвом состоянии.

«Отдельное внимание в ходе проверок автоинспекторы уделят выявлению нарушений, связанных с перевозкой детей-пассажиров. Водителям, перевозящих детей в салонах автомобилей, будут вручаться информационные памятки»,подчеркивают в ведомстве.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в наступившем году по вине пьяных водителей случилось 38 ДТП, 55 человек были ранены, 3 скончалось.

Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме сотрудник автошколы выпил прямо в обед, в паузу между уроками вождения, и отправился на практическое занятие с ученицей. Хотя он и сидел на пассажирском месте, в учебной машине водителем считается именно автоинструктор. Теперь он будет наказан.

Справочно: В 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ приведен в соответствие с Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Национальный проект ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году.

Тюменская область принимает участие в реализации проекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших агломерациях страны.

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