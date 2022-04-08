В выходные водителей в Тюменской области вновь проверят на трезвость

Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме сотрудник автошколы выпил прямо в обед, в паузу между уроками вождения, и отправился на практическое занятие с ученицей. Хотя он и сидел на пассажирском месте, в учебной машине водителем считается именно автоинструктор. Теперь он будет наказан.