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В выходные в Тюмени будет тепло

8 апреля 07:12
Фото: 1Mi
По данным синоптиков, отраженным на сервисе Яндекс.Погода, в выходные температура воздуха в Тюмени поднимется до +7 и +10 градусов. В город придет потепление.

На субботу, при +7 градусов, прогнозируется переменная облачность, давление 761 мм ртутного столба, влажность 52%, к вечеру 64%. Ветер подует юго-восточный, не быстрее 2 метров в секунду.

Более того, в вечернее время суток облака рассеются, и темное небо будет уже ясным.

В воскресенье температура подскочит до +10 градусов, однако пасмурность затянется на целый день. Давление будет снова повышенное — 766 мм ртутного столба, влажность 49%. Усилится ветер — его скорость достигнет 4 метров в секунду.

Ранее «Наш город» писал о том, что на следующую неделю синоптики спрогнозировали в областной столице потепление, однако солнце будет скрыто за облаками.

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