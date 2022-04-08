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В Тюмени утвердили дату последнего звонка в школах

8 апреля 15:12
Фото: 1Mi
Руслан Кухарук подписал постановление о проведении последних звонков в школах Тюмени. Ученики 11-х классов проведут торжественные линейки 17 мая. В прошлом году их провели тоже в эту дату.

В этот день в магазинах города не будут продавать горячительные напитки. Более того алкоголь не будут продавать 25 июня — День молодежи, 30 июля — День города.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 апреля на Московском тракте открывается школа №30. Строители закончили работу за 1,5 года. Учебное заведение построили взамен старой, шестидесятилетней давности. Здесь будут обучаться больше 1 000 учеников, в здании предусмотрено 3 блока. Для учащихся действует скалодром, места для отдыха и кинотеатр. Здесь же есть большой кабинет для игры в шахматы.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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