В Тюмени утвердили дату последнего звонка в школах

Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 апреля на Московском тракте открывается школа №30. Строители закончили работу за 1,5 года. Учебное заведение построили взамен старой, шестидесятилетней давности. Здесь будут обучаться больше 1 000 учеников, в здании предусмотрено 3 блока. Для учащихся действует скалодром, места для отдыха и кинотеатр. Здесь же есть большой кабинет для игры в шахматы.