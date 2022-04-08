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В Тюмени школы 78 и 80 скоро откроются после капитального ремонта

8 апреля 10:55
Фото: Тюмень - наш дом
В школах №80 и №78 Тюмени продолжается капитальный ремонт, сообщает портал «Тюмень – наш дом». В пятницу учебные заведения посетил замглавы города Владимир Третьяков для проведения инспекции.

Обсуждался ход работ и вопрос подорожания стройматериалов.

«Работы планируется завершить в установленные сроки» сообщили чиновники.

Стоит отметить, что в школах меняются потолки и окна, изменятся коридоры. Скоро ученики смогут оценить обновлённые кабинеты.

Вчера в Тюмени сдали в эксплуатацию школу №30 на Московском тракте, 22/1. Здесь есть кинотеатр и большой кабинет для шахмат. Учебное заведение построили взамен старой, шестидесятилетней давности, здесь будут обучаться больше 1 000 ребят. Более того ученики смогут воспользоваться новым оборудованием и спортплощадками.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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