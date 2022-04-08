В Тюмени школы 78 и 80 скоро откроются после капитального ремонта

Вчера в Тюмени сдали в эксплуатацию школу №30 на Московском тракте, 22/1. Здесь есть кинотеатр и большой кабинет для шахмат. Учебное заведение построили взамен старой, шестидесятилетней давности, здесь будут обучаться больше 1 000 ребят. Более того ученики смогут воспользоваться новым оборудованием и спортплощадками.