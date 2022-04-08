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В Тюмени пройдет суд над водителем джипа, который сбил на тротуаре мать и ее дочку

8 апреля 06:30
Фото: 1Mi
Перед Центральным райсудом предстанет тюменец, который 22 января этого года, в нетрезвом состоянии управляя автомобилем Geep Grand Cherokee, вылетел на тротуар на Советской, наехал на женщину и ее ребенка, после чего врезался в машины Кia Rio и LADA Vesta. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
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Тюмень

Пострадавшая женщина, после доставки ее в медицинское учреждение, была введена в медикаментозную кому и пролежала в больнице месяц, а ее несовершеннолетняя дочь, хоть и отправилась после госпитализации домой, все же получила в результате наезда ушибы.

Тюменцу, устроившему массовое ДТП, предъявлено обвинение за «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое в состоянии опьянения».

Сразу же арестованный и взятый под стражу, он может быть наказан принудительными работами сроком до 5 лет, а также лишен права работать на определенных должностях. Либо его посадят в тюрьму на срок от 3 до 7 лет.

Ранее «Наш город» писал, что этот водитель был оставлен в СИЗО до 22 марта.

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