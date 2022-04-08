В Тюмени пройдет суд над водителем джипа, который сбил на тротуаре мать и ее дочку

Пострадавшая женщина, после доставки ее в медицинское учреждение, была введена в медикаментозную кому и пролежала в больнице месяц, а ее несовершеннолетняя дочь, хоть и отправилась после госпитализации домой, все же получила в результате наезда ушибы.
Тюменцу, устроившему массовое ДТП, предъявлено обвинение за «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое в состоянии опьянения».
Сразу же арестованный и взятый под стражу, он может быть наказан принудительными работами сроком до 5 лет, а также лишен права работать на определенных должностях. Либо его посадят в тюрьму на срок от 3 до 7 лет.
Ранее «Наш город» писал, что этот водитель был оставлен в СИЗО до 22 марта.