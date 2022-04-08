В Тюмени пройдет суд над водителем джипа, который сбил на тротуаре мать и ее дочку

Перед Центральным райсудом предстанет тюменец, который 22 января этого года, в нетрезвом состоянии управляя автомобилем Geep Grand Cherokee, вылетел на тротуар на Советской, наехал на женщину и ее ребенка, после чего врезался в машины Кia Rio и LADA Vesta. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

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