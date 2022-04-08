В РФ предложили снизить налог для онлайн-кинотеатров до 10%

Как сообщает iz.ru, в обращении ассоциации, в состав которой входят сервисы ivi, Okko, Amediateka, Start, предлагается снизить налог для онлайн-кинотеатров, внесенных в Реестр отечественных аудиовизуальных сервисов и инвестирующих в производство оригинального контента.
Также авторы обращения попросили принять антипиратский законопроект, предоставляющий возможность во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на незаконно размещенные в сети фильмы и музыку.
Письмо было направлено на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко, однако, по словам его представителя, тот обращение еще не получил.