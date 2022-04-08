В Ишиме урок вождения проводил пьяный автоинструктор

Мужчина, преподающий навыки вождения авто курсантам автошколы, смог объяснить, почему оказался нетрезв в рабочие часы.
Употреблять алкоголь он начал еще в прошлый день, то есть 6 числа месяца. Утром следующего дня все же прошел медицинский контроль. А вот в обед, улучив момент в перерыве между занятиями у учеников, купил алкогольный напиток, выпил, а потом вернулся к работе.
«На инструктора составлен административный материал за пьяное вождение, так как водителем на учебной машине согласно ПДД считается инструктор»,заметили в ГИБДД.
Сейчас идет проверка действий должностных лиц автошколы.
Ранее «Наш город» писал, что водитель из Свердловской области, будучи совершенно трезв, наехал на 24-летнего парня, спокойно переходившего дорогу по «зебре» на улице Тульской в Тюмени. У пострадавшего травма ноги.