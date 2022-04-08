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В Ишиме урок вождения проводил пьяный автоинструктор

8 апреля 08:21
Фото: Пресс-служба УГИБДД Тюменской области
В пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что вчера, 7 апреля, в Ишиме была остановлена учебная машина Lada Kalina, которой управляла ишимка, обучающаяся в автошколе, в то время как сидевший на пассажирском сидении 44-летний инструктор пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Он выпил в обед.

Мужчина, преподающий навыки вождения авто курсантам автошколы, смог объяснить, почему оказался нетрезв в рабочие часы.

Употреблять алкоголь он начал еще в прошлый день, то есть 6 числа месяца. Утром следующего дня все же прошел медицинский контроль. А вот в обед, улучив момент в перерыве между занятиями у учеников, купил алкогольный напиток, выпил, а потом вернулся к работе.

«На инструктора составлен административный материал за пьяное вождение, так как водителем на учебной машине согласно ПДД считается инструктор»,заметили в ГИБДД.

Сейчас идет проверка действий должностных лиц автошколы.

Ранее «Наш город» писал, что водитель из Свердловской области, будучи совершенно трезв, наехал на 24-летнего парня, спокойно переходившего дорогу по «зебре» на улице Тульской в Тюмени. У пострадавшего травма ноги.

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#Новости#Тюменская область#Инспекторы гибдд#ГИБДД#Пьяная езда#Ишим#Валерия Карашлийска#Общество
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