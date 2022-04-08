В Ишиме урок вождения проводил пьяный автоинструктор

Употреблять алкоголь он начал еще в прошлый день, то есть 6 числа месяца. Утром следующего дня все же прошел медицинский контроль. А вот в обед, улучив момент в перерыве между занятиями у учеников, купил алкогольный напиток, выпил, а потом вернулся к работе.