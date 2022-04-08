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Тюменцы готовы работать по 10 часов в день на 4-дневной рабочей неделе

8 апреля 02:03
Фото: 1Mi
По данным паблика «ЧС Тюмень», почти 60% тюменцев поддерживают 4-дневную рабочую неделю. При этом они готовы работать с 8 утра до 20 часов вечера при сохранении заработной платы.

В опросе участвовало 1 968 человек, между тем большинство из них полагают, что современных реалиях это пока невозможно.

«Если введут эту 4-дневную рабочую неделю, что изменится? Её только в официальном табеле будут рисовать, люди же будут пахать сутками, работы-то меньше не станет»сообщил Александр Дьянчик.

Более того, жители города полагают, что при необходимости люди берут подработку и приходится работать в выходные даже при 5-дневной рабочей неделе. По другому большие зарплаты получать будет сложно, тем более тем, кто не работает в руководящих должностях.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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