Тюменцы готовы работать по 10 часов в день на 4-дневной рабочей неделе

В опросе участвовало 1 968 человек, между тем большинство из них полагают, что современных реалиях это пока невозможно.
«Если введут эту 4-дневную рабочую неделю, что изменится? Её только в официальном табеле будут рисовать, люди же будут пахать сутками, работы-то меньше не станет»сообщил Александр Дьянчик.
Более того, жители города полагают, что при необходимости люди берут подработку и приходится работать в выходные даже при 5-дневной рабочей неделе. По другому большие зарплаты получать будет сложно, тем более тем, кто не работает в руководящих должностях.