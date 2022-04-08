Тоболяки пожаловались на недоступность стоматологических услуг

Другая тоболячка, Юлия Щ., вспомнила, как еще в прошлом году пришла в детскую стоматологию к половине шестого утра и осталась без талона, так как оказалась в хвосте очереди из десяти человек. Не улыбнулась ей удача и на следующий день, когда опередивший ее в регистратуре мужчина взял талоны на сразу 4 медицинских полиса.