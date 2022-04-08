Тоболяки пожаловались на недоступность стоматологических услуг

«Стоматология недоступна горожанам! В лучшем, подчеркиваю, в лучшем случае получишь платный талончик, и то это редкий, счастливый случай. А стояние у дверей стоматологии ночами и ранним утром за возможность получить бесплатное лечение по полису — это за гранью разумного. И ничего не меняется годами!»,эмоционально высказалась в комментариях Раиса Р.
Другая тоболячка, Юлия Щ., вспомнила, как еще в прошлом году пришла в детскую стоматологию к половине шестого утра и осталась без талона, так как оказалась в хвосте очереди из десяти человек. Не улыбнулась ей удача и на следующий день, когда опередивший ее в регистратуре мужчина взял талоны на сразу 4 медицинских полиса.
«В Тюмени то же самое»,лаконично отметились жители областного центра.
«Наш город» обратился за комментарием к областному департаменту здравоохранения.
Там ответили, что свободные слоты записи к врачам-стоматологам в мобильном приложении «Телемед 72» и на едином портале Госуслуг появляются в ежедневном режиме, запись производится круглосуточно.
«Все пациенты с неотложными состояниями принимаются в день обращения не зависимо от наличия или отсутствия страхового медицинского полиса»,подчеркнули в депздраве.
Также отметили, что каждый день доступно 134 салона во взрослую стоматологию, включая первичный прием терапевтическое лечение, повторный прием и хирургическую стоматологию.
«В случае, если у пациента возникают трудности при получении медицинской помощи, в том числе при записи на приём к врачу, следует обратиться к заместителю главного врача ГАУЗ ТО „ТГСП“ Татьяне Георгиевне Ставер по тел. +7 (345-62) 6-70-62, по электронной почте [email protected]»,сообщили в ведомстве.
Ранее «Наш город» писал об авральной ситуации в поликлинике тюменского поселка Боровский: 30 марта люди старшего поколения выстроились в огромную очередь, которая тянулась от стойки регистратуры до соседнего здания.