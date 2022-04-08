Сбитый свердловским автомобилем на Тульской 24-летний тюменец травмировал ногу

По словам сидевшего за рулем Lada мужчины, чей водительский стаж превышает 20 лет, он увидел перед собой авто, которое остановилось, пропуская перехода, осознал, что затормозить не успеет. Поэтому и выкрутил руль, выезжая на соседнюю полосу движения. Там и случился наезд на молодого человека.