Сбитый свердловским автомобилем на Тульской 24-летний тюменец травмировал ногу

По словам сидевшего за рулем Lada мужчины, чей водительский стаж превышает 20 лет, он увидел перед собой авто, которое остановилось, пропуская перехода, осознал, что затормозить не успеет. Поэтому и выкрутил руль, выезжая на соседнюю полосу движения. Там и случился наезд на молодого человека.
Сейчас автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.
«ГИБДД рекомендует водителям тормозить заранее, подъезжая к пешеходным переходам, чтобы успеть остановиться и пропустить пешехода»,напоминают в управлении.
Это не первое за сегодняшний день ДТП с участием пешехода.
Ранее «Наш город» писал, что в поселке Боровском под колеса попали двое тринадцатилетних подростков, перебегавших второпях дорогу на красный сигнал светофора. Они спешили попасть на спортивную тренировку.