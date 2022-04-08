nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбитый свердловским автомобилем на Тульской 24-летний тюменец травмировал ногу

8 апреля 07:27
Фото: пресс-служба УГИБДД Тюменской области
В УГИБДД по региону рассказали, что на 24-летнего жителя областной столицы, пересекавшего дорогу по нерегулируемому переходу на улице Тульской, наехал управлявший Lada Granta водитель из Первоуральска. В результате наезда у пострадавшего оказалась повреждена нога. Водитель объяснил, как случилось ДТП.
Сюжет
Тюмень

По словам сидевшего за рулем Lada мужчины, чей водительский стаж превышает 20 лет, он увидел перед собой авто, которое остановилось, пропуская перехода, осознал, что затормозить не успеет. Поэтому и выкрутил руль, выезжая на соседнюю полосу движения. Там и случился наезд на молодого человека.

Сейчас автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото: Пресс-служба УГИБДД Тюменской области

«ГИБДД рекомендует водителям тормозить заранее, подъезжая к пешеходным переходам, чтобы успеть остановиться и пропустить пешехода»,напоминают в управлении.

Это не первое за сегодняшний день ДТП с участием пешехода.

Ранее «Наш город» писал, что в поселке Боровском под колеса попали двое тринадцатилетних подростков, перебегавших второпях дорогу на красный сигнал светофора. Они спешили попасть на спортивную тренировку.

Материалы по теме
В Тюмени 45-летняя женщина сбила старушку на пешеходном переходеВ Тобольске мужчина на электросамокате сбил 58-летнюю женщину прямо на тротуареВ Боровском попали под колеса машины двое 13-летних школьников
#Новости#Тюмень#Водители#ДТП#Жертвы ДТП#Валерия Карашлийска#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25