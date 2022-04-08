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Ребенок пострадал в ДТП с двумя автомобилями KIA на улице Газовиков в Тюмени

8 апреля 13:54
Фото: Тюменское Время
В Тюмени 8 апреля на улице Газовиков столкнулись два автомобиля KIA. Пострадал 6-летний мальчик, который ехал на внедорожнике, после оказания помощи он пошел в детский сад. Обстоятельства аварии выясняются.

По данным издания «Тюменское время», машины получили существенные повреждения передней части кузова. В автомобилях сработали подушки безопасности.

Сегодня в час пик на дорогах областной столицы произошло 8 аварий, пробки составили 6 баллов. Из-за ДТП на перекрёстке Мельникайте – Республики движение автомобилей было ограничено, пробки растянулись на 2 километра. Других серьёзных инцидентов в городе не произошло. Ночью инспекторы ГИБДД задержали 82-летнего тюменца в состоянии опьянения. Его ВАЗ 2105 заметили на кольцевой развязке у села Исетского.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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