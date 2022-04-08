Ребенок пострадал в ДТП с двумя автомобилями KIA на улице Газовиков в Тюмени

Сегодня в час пик на дорогах областной столицы произошло 8 аварий, пробки составили 6 баллов. Из-за ДТП на перекрёстке Мельникайте – Республики движение автомобилей было ограничено, пробки растянулись на 2 километра. Других серьёзных инцидентов в городе не произошло. Ночью инспекторы ГИБДД задержали 82-летнего тюменца в состоянии опьянения. Его ВАЗ 2105 заметили на кольцевой развязке у села Исетского.