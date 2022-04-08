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Председатель Арбитражного суда ушел в отставку, снижение ставки по кредитам, лебеди

8 апреля 17:23
Фото: 1Mi
Сегодня, 8 апреля, в отставку ушел председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько. Как сообщают в пресс-службе региональных судов, коллектив проводил председателя в торжественной обстановке.
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Тюмень

В отставку ушел председатель Арбитражного суда Тюменской области

Состоялись торжественные проводы в отставку Олега Финько, который работал в должности председателя Арбитражного суда почти 6 лет.

Мероприятие также посетили председатели Арбитражного суда Западно-Сибирского округа и Тюменского областного суда.

Пост председателя временно будет занимать Ольга Скачкова.

Напомним, что Олег Иванович Финько занимал пост председателя Арбитражного суда Тюменской области с 11 апреля 2016 года. С 1994 по 2008 годы он проработал в органах прокуратуры. Его стаж составляет 24 года.

Тюменскому бизнесу снижают ставки по кредитам

Как сообщают в региональном Оперативном штабе, бизнесменам могут выдавать займы по сниженной ставке. Так, представителям МСП Тюмени уже получили от банков около 2 млрд рублей под 13,5-15% годовых.

На данный момент не известна общая сумма фонда, однако тюменским предпринимателям будут предлагать кредитование по ставке от 4 до 12%.

«Еще на 1,5 млрд рублей собраны заявки тюменских предпринимателей на льготные программы кредитования», — сообщили в ведомстве.

Подобные меры помогут российской экономике. Стоит отметить, что на 8 апреля доллар стоит 74 рубля.

В Тюмени поселились белые лебеди

Жители Тюмени начали сообщать о прилетающих на озеро Оброчное в районе Лесобазы белых лебедях. В областной столице ожидается потепление.

Напомним, что несколько дней назад около Тюмени был замечен розовый фламинго. Такие птицы редко появляются в Тюменской области.

Предположительно, к середине месяца снег полностью растает. Ожидается усиление южного ветра порывами до 10 метров в секунду. Более того, жителей региона ждут ливни.

«Ещё вечером вчера уже были. К концу недели + 13 + 15 обещали», — сообщает тюменка Зоя В.

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