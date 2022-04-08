Председатель Арбитражного суда ушел в отставку, снижение ставки по кредитам, лебеди

В отставку ушел председатель Арбитражного суда Тюменской области
Состоялись торжественные проводы в отставку Олега Финько, который работал в должности председателя Арбитражного суда почти 6 лет.
Мероприятие также посетили председатели Арбитражного суда Западно-Сибирского округа и Тюменского областного суда.
Пост председателя временно будет занимать Ольга Скачкова.
Напомним, что Олег Иванович Финько занимал пост председателя Арбитражного суда Тюменской области с 11 апреля 2016 года. С 1994 по 2008 годы он проработал в органах прокуратуры. Его стаж составляет 24 года.
Тюменскому бизнесу снижают ставки по кредитам
Как сообщают в региональном Оперативном штабе, бизнесменам могут выдавать займы по сниженной ставке. Так, представителям МСП Тюмени уже получили от банков около 2 млрд рублей под 13,5-15% годовых.
На данный момент не известна общая сумма фонда, однако тюменским предпринимателям будут предлагать кредитование по ставке от 4 до 12%.
«Еще на 1,5 млрд рублей собраны заявки тюменских предпринимателей на льготные программы кредитования», — сообщили в ведомстве.
Подобные меры помогут российской экономике. Стоит отметить, что на 8 апреля доллар стоит 74 рубля.
В Тюмени поселились белые лебеди
Жители Тюмени начали сообщать о прилетающих на озеро Оброчное в районе Лесобазы белых лебедях. В областной столице ожидается потепление.
Напомним, что несколько дней назад около Тюмени был замечен розовый фламинго. Такие птицы редко появляются в Тюменской области.
Предположительно, к середине месяца снег полностью растает. Ожидается усиление южного ветра порывами до 10 метров в секунду. Более того, жителей региона ждут ливни.
«Ещё вечером вчера уже были. К концу недели + 13 + 15 обещали», — сообщает тюменка Зоя В.