Появление профессиональной, сильной армии

Ключевой предмет реформирования вооружённых сил — служба по призыву. В 2008 году срок срочной службы сокращен до одного года. Солдат запрещено привлекать к хозяйственным работам. Теперь их главное задача — осваивать военную науку. Одно из главных достижений реформ — в российской армии почти полностью искоренена дедовщина. То, что было бичом на протяжении даже не десяти, а столетий теперь в прошлом. Призывники служат только своим призывом и не пересекаются с теми, кто носит форму даже на несколько месяцев больше.