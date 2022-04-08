Пострадавших от половодья тюменцев примут в 27 пунктах временного пребывания

Вчера, 7 апреля, прошли комплексные учения, участники которых практиковались организовывать места для размещения тех, кто окажется в зоне затопления. Там же устроили медицинский пункт, позаботились о комнате для матери и ребенка, изучили работу стола справок и обеспечили пункт питания.