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Пострадавших от половодья тюменцев примут в 27 пунктах временного пребывания

8 апреля 08:02
Фото: «Тюмень – наш дом»
Тюменцев, которые могут пострадать от весеннего паводка, если он начнется, готовы принять в 27 пунктах временного пребывания, развернутых на территории областного центра, сообщает городская администрация. Территории возможного затопления — Центральный, Ленинский и Калининский округа.
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Тюмень

Вчера, 7 апреля, прошли комплексные учения, участники которых практиковались организовывать места для размещения тех, кто окажется в зоне затопления. Там же устроили медицинский пункт, позаботились о комнате для матери и ребенка, изучили работу стола справок и обеспечили пункт питания.

Продолжительность такого размещения может составлять от 3 до 30 суток.

«Комплексное жизнеобеспечение, которое будет предоставлено пострадавшему населению в случае ЧС, включает в себя также вещевое, коммунально-бытовое, медицинское, информационное, психологическое обеспечение»,следует из информации департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

К территориям возможного затопления относится 61 улица, 7 переулков, 3 СНТ, находящиеся в Центральном, Ленинском и Калининском округах.

«Численность населения, проживающего в зонах возможного затопления, составляет 10 263 человека»,сказано в сообщении администрации.

Затопление может начаться, если будет прорвана дамба либо если через нее перельется вода.

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