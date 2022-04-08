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На майские праздники в Тюмени приостановят продажу алкоголя

8 апреля 09:41
Фото: 1Mi
Администрация города Тюмени опубликовала график дней, в которые тюменцы не смогут приобрести алкогольные напитки, так как на отпуск этой продукции будет установлено ограничение. Всего таких дней, когда в местных магазинах не продается выпивка, в году девять.
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Тюмень

Городские власти приняли решение ограничить продажу спиртосодержащих напитков 1 мая и 9 мая.

На 17 мая назначен Последний звонок — в эту дату тоже будет не купить спиртные напитки.

«Кроме этого, принятый 4 апреля 2022 года муниципальный правовой акт № 37-пк определяет дополнительные дни, когда в Тюмени также не будет реализовываться алкогольная продукция. Это 17 мая — день Последнего звонка, 25 июня — День молодёжи, 30 июля — День города»,говорится в сообщении администрации.

Еще одно ограничение приходится на два дня первого месяца лета: 1 июня День защиты детей, 12 июня День России.

Не продадут в магазинах алкогольную продукцию в День города, то есть 30 июля, в 1 сентября и 4 ноября.

#Новости#Тюмень#Алкоголь#Алкогольная продукция#Продажа#Валерия Карашлийска#Общество
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