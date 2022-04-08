На майские праздники в Тюмени приостановят продажу алкоголя

Городские власти приняли решение ограничить продажу спиртосодержащих напитков 1 мая и 9 мая.
На 17 мая назначен Последний звонок — в эту дату тоже будет не купить спиртные напитки.
«Кроме этого, принятый 4 апреля 2022 года муниципальный правовой акт № 37-пк определяет дополнительные дни, когда в Тюмени также не будет реализовываться алкогольная продукция. Это 17 мая — день Последнего звонка, 25 июня — День молодёжи, 30 июля — День города»,говорится в сообщении администрации.
Еще одно ограничение приходится на два дня первого месяца лета: 1 июня — День защиты детей, 12 июня — День России.
Не продадут в магазинах алкогольную продукцию в День города, то есть 30 июля, в 1 сентября и 4 ноября.