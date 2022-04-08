На майские праздники в Тюмени приостановят продажу алкоголя

Администрация города Тюмени опубликовала график дней, в которые тюменцы не смогут приобрести алкогольные напитки, так как на отпуск этой продукции будет установлено ограничение. Всего таких дней, когда в местных магазинах не продается выпивка, в году девять.

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