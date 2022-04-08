Михаил Мишустин назвал провальными санкции Запада и рассказал о борьбе с ростом цен

По словам премьер-министра, уже во втором квартале прошлого года ВВП достиг той планки, которую держал до пандемии, после чего увеличился еще на 4,7%, а уровень безработицы, напротив, снизился до 4,3% — эта отметка была названа историческим минимумом.
Давление, которое испытывала со стороны стран Запада России в первые пандемийные годы, сейчас еще больше усилилось, причем теперь меры обращены против всех россиян.
Однако введенные санкции он назвал провальными.
«Недружественные страны пытались разрушить российскую экономику, но у них ничего не вышло. Провальной оказалась попытка „изолировать и вырвать“ Москву из мировой экономики»,сказал Мишустин.
На этом фоне были озвучены пять поставленных в приоритет направлений работы: сохранение бесперебойной работы предприятий, расширение свободы бизнеса, помощь уязвимым группам населения, насыщение рынка товарами, секторальные меры поддержки.
Власти готовы оказать поддержку всем типам бизнеса, включая и крупный. А на льготные кредиты будут даны 80 миллиардов рублей.
Премьер-министр заявил, что ни растущих цен, ни пустующих прилавков не должно быть. Необходимо предлагать больше товаров, это позволит снизить давление на стоимость.
По импортозамещению, являющемуся вопросом экономического суверенитета, уже есть положительные результаты: Россия обеспечивает себя мясом, рыбой, зерном, растительным маслом.
Главная задача — полная научно-технологическая независимость.
Россия готова к конструктивному диалогу с иностранными организациями и ценит совместную работу с ними, пояснил Михаил Мишустин.