Контейнер особого назначения: регоператор напоминает правила обращения с отходами

«В последнее время зафиксировано уже несколько случаев пренебрежения правилами обращения с отходами. Иногда оплошность жителей и юридических лиц приводит к курьёзным историям, но чаще — к серьёзным и неприятным последствиям»,отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Например, на днях экипаж мусоровоза, прибывший по маршруту для обслуживания федерального сетевого магазина, не смог забрать содержимое контейнеров и был вынужден уехать. А все потому, что работники ритейлера решили провести уборку прилегающей территории и до краёв заполнили баки для коммунальных отходов дорожной грязью и кусками льда.
А на улице Жукова в областном центре местные жители некоторое время не могли пользоваться бункером для крупногабаритных ТКО – кто-то переполнил его огромным количеством укропа и петрушки. Предприниматели, которые занимаются реализацией овощей и фруктов должны утилизировать свой неликвидный товар по правилам, а не сбрасывать в баки, предназначенные для ТКО.
За эту неделю произошло уже несколько инцидентов с обнаружением на контейнерных площадках биологических отходов. Шкуры, кости, внутренности и другие невостребованные биоматериалы были оставлены на асфальте возле баков вопреки строжайшим требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил. Очевидцами крайне неприятной картины стали случайные прохожие. О каждом факте ООО «ТЭО» были направлены уведомления в соответствующие службы. В результате МКУ «ЛесПаркХоз» всего за один день с трёх площадок вывез более 800 кг биологических отходов.