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Контейнер особого назначения: регоператор напоминает правила обращения с отходами

8 апреля 06:04
Фото: «ТЭО»
Контейнеры для твёрдых коммунальных отходов, в которые жители Тюменской области ежедневно выбрасывают мусорные пакеты, предназначены только для ТКО. Об этом простом правиле напоминают тюменцам специалисты ООО «ТЭО».

«В последнее время зафиксировано уже несколько случаев пренебрежения правилами обращения с отходами. Иногда оплошность жителей и юридических лиц приводит к курьёзным историям, но чаще — к серьёзным и неприятным последствиям»,отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Например, на днях экипаж мусоровоза, прибывший по маршруту для обслуживания федерального сетевого магазина, не смог забрать содержимое контейнеров и был вынужден уехать. А все потому, что работники ритейлера решили провести уборку прилегающей территории и до краёв заполнили баки для коммунальных отходов дорожной грязью и кусками льда.

Фото: «ТЭО»

А на улице Жукова в областном центре местные жители некоторое время не могли пользоваться бункером для крупногабаритных ТКО – кто-то переполнил его огромным количеством укропа и петрушки. Предприниматели, которые занимаются реализацией овощей и фруктов должны утилизировать свой неликвидный товар по правилам, а не сбрасывать в баки, предназначенные для ТКО.

Фото: «ТЭО»

За эту неделю произошло уже несколько инцидентов с обнаружением на контейнерных площадках биологических отходов. Шкуры, кости, внутренности и другие невостребованные биоматериалы были оставлены на асфальте возле баков вопреки строжайшим требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил. Очевидцами крайне неприятной картины стали случайные прохожие. О каждом факте ООО «ТЭО» были направлены уведомления в соответствующие службы. В результате МКУ «ЛесПаркХоз» всего за один день с трёх площадок вывез более 800 кг биологических отходов.

#Новости#ООО "ТЭО"#Валерия Карашлийска#Город
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