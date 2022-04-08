Контейнер особого назначения: регоператор напоминает правила обращения с отходами

За эту неделю произошло уже несколько инцидентов с обнаружением на контейнерных площадках биологических отходов. Шкуры, кости, внутренности и другие невостребованные биоматериалы были оставлены на асфальте возле баков вопреки строжайшим требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил. Очевидцами крайне неприятной картины стали случайные прохожие. О каждом факте ООО «ТЭО» были направлены уведомления в соответствующие службы. В результате МКУ «ЛесПаркХоз» всего за один день с трёх площадок вывез более 800 кг биологических отходов.