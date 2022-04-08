Банк «Открытие»: Определились победители первого дня Югорского лыжного марафона

Вторую строчку у мужчин занял наставник сборной РФ по лыжным гонкам Сергей Турышев, третью - Сергей Спирин. У женщин серебряным призером стала Анастасия Игнатьева, а бронзовым – Жанна Антонова. Об этом информирует muksun.fm.
С такими результатами завершились первые сутки Югорского лыжного марафона. Атлеты преодолели классическим стилем 50 километров первый раз в истории гонки. На старт по этой дисциплине вышли 350 атлетов. Кроме победителей, среди участников-звезд были Евгений Дементьев (чемпион Олимпиады), Глеб Ретивых (призер этапов Кубка мира) и ряд других известных лыжников. В этом году, равно как и в минувшем, за участие в марафоне платить было не нужно. Цель организаторов - привлечь к забегу максимальное число любителей лыж.
Независимо от показанного результата, каждый атлет получил от банка «Открытие» медаль участника марафона. Награда в текущем году сменила свой облик. Медали выполнены в форме буквы О. Это логотип банка «Открытие». В окружность включили традиционный югорский орнамент. На медалях просматривается герб Югры. Трем победителям банк подарил деньги: 150 000 рублей - за первое место, 100 000 рублей - за второе место и 50 000 рублей - за третье место. Занявшие с 4-го по 10-е места стали обладателями ценных подарков. Их подготовили партнеры мероприятия.
Нынешний забег классическим стилем - это дебют. Подобного еще не было на марафоне. Радует, что мероприятие собрало много участников и зрителей. “Первый блин не превратился в ком”, - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Топ-менеджер добавил, что нынешний забег станет традиционным. Марафон постоянно прибавляет по уровню организации и по количеству участников. У атлетов есть возможность проявить себя. В наши дни хорошо иметь настолько серьезные состязания, где позволяют выступать прославленным спортсменам, начинающим лыжникам и простым любителям гонок, резюмировал Мосунов.
Югорский лыжный марафон проходит в столице ХМАО постоянно с 2013 года.
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