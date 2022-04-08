Банк «Открытие»: Определились победители первого дня Югорского лыжного марафона

С такими результатами завершились первые сутки Югорского лыжного марафона. Атлеты преодолели классическим стилем 50 километров первый раз в истории гонки. На старт по этой дисциплине вышли 350 атлетов. Кроме победителей, среди участников-звезд были Евгений Дементьев (чемпион Олимпиады), Глеб Ретивых (призер этапов Кубка мира) и ряд других известных лыжников. В этом году, равно как и в минувшем, за участие в марафоне платить было не нужно. Цель организаторов - привлечь к забегу максимальное число любителей лыж.