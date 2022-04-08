20 главных событий России за 20 лет: снижение преступности и социально опасных явлений

Холдинг 1MI, при поддержке АНО «ИРИ», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
I have a dream
По подсчетам социологов дети, рожденные в начале двухтысячных, мечтают и строят планы на будущие на отличных от их предшественников принципах. Взамен «пиратской» романтики 90-х, поколение миллениалов делает акцент на собственном образовании и развитии.
Как говорят эксперты по рынку труда, чаще всего молодые люди мечтают стать юристами, экономистами, строителями, программистами, учителями, военными, инженерами, врачами и ветеринарами. К слову, довольно практичный выбор. Криминальные «профессии» 90-х ушли в далекое и, отчасти уже, киношное прошлое.
Как отмечают респонденты в проведенном исследовании, новое поколение напрочь лишено той хулиганской романтики, которая еще недавно воспевалась в эстрадных хитах и телесериалах.
У новых поколений россиян новые ценности. Пить и курить уже не модно. Иметь проблемы с законом — стыдно. То, чем раньше кичились, теперь скрывают. Общество постепенно очищается от аморальных «струпьев» постсоветской бесхозяйственности. Образование, знание и соблюдение законов стали новыми «китами» современного человека.
Большое состоит из частного
Борьба за законность и снижение преступности начитается с малого — бытового соблюдения норм и правил. Вроде мелочь, а системное влияние оказывает колоссальное влияние на итоговые показатели, ведь уважение, исполнение и соблюдение законов начинается с малого.
Например, двадцать лет назад пристегиваться за рулем считалось не солидно. Как, впрочем, и ездить «в аквариуме» — автомобиле без тонировки. «Пищалки» в иномарках «затыкали» нехитрыми заглушками. Стекла «чернили» до такой степени, что, двигаясь по плохо освещенной магистрали, открывали окна, чтобы хоть как-то разглядеть траекторию собственного движения. Экстремальную тонировку запретили в 2012 году.
Сначала дорожных нарушителей стали регулярно и неминуемо наказывать рублем, потом добавили запрет на эксплуатацию транспортного средства, несоответствующего принципам безопасности движения. В 2020-м системы дорожной видео-фиксации «научились» автоматически «выписывать» штрафы за разговоры по мобильнику и отсутствие ремня.
Автомобилист из Вологды Антон Григорьев подмечает:
Сначала штрафов стали бояться, затем как-то вошло в привычку. Рефлекс выработался — завел мотор — пристегнулся — нажал на газ. Это же моя безопасность, безопасность моей семьи, моих детей. Разные ситуации на дороге и если резкое торможение, маневр, конечно лучше, когда ты в кресле усидел, чем вылетел и пробил головой «лобовуху». Кому ты на том свете будешь рассказывать о том, что тебе неудобно или, что «привык ездить без веревки»?
Умный город — безопасный город
Информационная система «Умный город» — один из приоритетных проектов современной российской информатизации. Сегодня она позволяет собирать в одном месте информацию обо всем, что происходит на дорогах, во дворах и даже подъездах.
Семьдесят процентов преступлений расследуется и раскрывается благодаря этому «большому брату». Безусловно, такое пристальное внимание ко всему, что происходит на улицах, вызывает недовольство у криминальных элементов. Преступника сейчас можно вычислить за считанные мгновения, стоит ему лишь на секунду попасть в объектив. И если раньше «шпана» разбегалась при виде проблесковых маячков и караулила своих жертв в темных подворотнях, то теперь «карманники», «наперсточники», «мелкий рэкет» оказались просто вытеснены с общественных территорий.
В городе, где за безопасностью наблюдают тысячи цифровых глаз, преступности просто нет места.
Метрополитен, подземные переходы, железнодорожные вокзалы очищены от мелких мошенников и попрошаек, а из подъездов пропали шприцы и пустые бутылки.
Стоит признать, что пока картина близка к идеальной только в Москве, но регионы уже подтягиваются. Особенно это заметно в городах-миллионниках.
Задачи по масштабированию достигнутых успехов на территорию всего государства заложены в национальных проектах «Цифровая экономика», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Демография».
Когда двадцать лет назад в России началась системная работа по искоренению преступности, скептики отмечали, что наш менталитет сформированный в 90-е не сможет перестроиться быстро и на этом процесс нужны минимум три-пять десятилетий. Но на зависть такому мнению, российское общество услышало призывы о снижении толерантности к любым правонарушениям и вскоре соблюдение законов и нетерпимость к девиантному поведению вошло в нашу жизнь как норма. Два десятилетия хватило, чтобы дети спокойно гуляли во дворе, а дорога вечером в темном переулке не было опасным приключением.
За любыми цифрами скрываются люди и судьбы. В случае со снижением преступности это сохранённые жизни и имущество наших сограждан.