20 главных событий России за 20 лет: снижение преступности и социально опасных явлений

Когда двадцать лет назад в России началась системная работа по искоренению преступности, скептики отмечали, что наш менталитет сформированный в 90-е не сможет перестроиться быстро и на этом процесс нужны минимум три-пять десятилетий. Но на зависть такому мнению, российское общество услышало призывы о снижении толерантности к любым правонарушениям и вскоре соблюдение законов и нетерпимость к девиантному поведению вошло в нашу жизнь как норма. Два десятилетия хватило, чтобы дети спокойно гуляли во дворе, а дорога вечером в темном переулке не было опасным приключением.