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Житель Тюмени за 18 месяцев украл у банка 120 млн рублей

7 апреля 15:46
Фото: 1Mi
Жителя Тюмени подозревают в краже 121 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области. На данный момент его дело передано в суд. Уточняется, что злоумышленник совершил тайное хищение имущества банка, мужчине 48-лет.

Всё произошло почти 8 лет назад, он удвоил сумму денег на своей карте.

«По версии следствия, в марте 2014 года мужчина в одном из банков города Тюмени открыл счет, к которому была выдана пластиковая карта. В результате технической ошибки с июня все операции по зачислению денежных средств на банковскую карту тюменца привели к их удвоению»сообщает прокуратура региона.

Мужчина использовал кассы банка в разных городах, в результате с июня 2014 по декабрь 2015 после 55 операций он смог похитить 121 млн рублей.

Стоит отметить, что в качестве обеспечительной меры суд арестовал его имущество на 106 млн. В частности у него изъяты часы стоимостью около 1 млн рублей.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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