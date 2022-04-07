Житель Тюмени за 18 месяцев украл у банка 120 млн рублей

«По версии следствия, в марте 2014 года мужчина в одном из банков города Тюмени открыл счет, к которому была выдана пластиковая карта. В результате технической ошибки с июня все операции по зачислению денежных средств на банковскую карту тюменца привели к их удвоению»сообщает прокуратура региона.