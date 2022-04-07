В Тюменской области водитель грузовика отвлекся на телефон, погиб водитель УАЗа

Трагический дорожный инцидент произошел в конце августа прошлого года.
«Мужчина в состоянии опьянения, управляя Freightliner с полуприцепом — цистерной, на 95 км автодороги Аромашево-Вагай отвлекся на звуковое оповещение сотового телефона. В результате он потерял контроль над грузовиком, выехав на встречную полосу, где произошло столкновение с УАЗ 3303»,описали обстоятельства происшествия в ведомстве.
Пострадавшего водителя срочно госпитализировали, но он умер по дороге в больницу.
Водителя грузовика приговорили к 5 годам лишения свободы и взыскали с него 1,7 млн рублей