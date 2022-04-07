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В Тюменской области водитель грузовика отвлекся на телефон, погиб водитель УАЗа

7 апреля 11:36
Фото: 1Mi
В Тюменской области суд вынес приговор в отношении 56-летнего водителя грузовика. Он признан виновным в смерти человека, отмечается, что в момент ДТП он отвлекся на звонок телефона. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Трагический дорожный инцидент произошел в конце августа прошлого года.

«Мужчина в состоянии опьянения, управляя Freightliner с полуприцепом — цистерной, на 95 км автодороги Аромашево-Вагай отвлекся на звуковое оповещение сотового телефона. В результате он потерял контроль над грузовиком, выехав на встречную полосу, где произошло столкновение с УАЗ 3303»,описали обстоятельства происшествия в ведомстве.

Пострадавшего водителя срочно госпитализировали, но он умер по дороге в больницу.

Водителя грузовика приговорили к 5 годам лишения свободы и взыскали с него 1,7 млн рублей

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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