В Тюменской области водитель грузовика отвлекся на телефон, погиб водитель УАЗа

В Тюменской области суд вынес приговор в отношении 56-летнего водителя грузовика. Он признан виновным в смерти человека, отмечается, что в момент ДТП он отвлекся на звонок телефона. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Трагический дорожный инцидент произошел в конце августа прошлого года. «Мужчина в состоянии опьянения, управляя Freightliner с полуприцепом — цистерной, на 95 км автодороги Аромашево-Вагай отвлекся на звуковое оповещение сотового телефона. В результате он потерял контроль над грузовиком, выехав на встречную полосу, где произошло столкновение с УАЗ 3303»,описали обстоятельства происшествия в ведомстве. Пострадавшего водителя срочно госпитализировали, но он умер по дороге в больницу. Водителя грузовика приговорили к 5 годам лишения свободы и взыскали с него 1,7 млн рублей Материалы по теме Сотрудник МЧС погиб недалеко от Тюмени в ДТП с автобусом