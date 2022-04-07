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В Тюменской области отмечается рост обрабатывающей промышленности

7 апреля 13:30
Фото: 1Mi
В Тюменской области отмечается рост промышленности в сфере обрабатывающих отраслей, безработица пока не растёт, сообщил губернатор Тюменской области. При этом в России темпы роста экономики в несколько раз выше, чем в ЕС.

В четверг Михаил Мишустин заметил, что развитие РФ направлено на достижение промышленной независимости. Мы сохраняем допандемийные показатели, весомый вклад внесли и тюменские предприниматели.

«У нас отмечается устойчивый рост индекса промышленного производства, причем, что очень важно – за счет обрабатывающих отраслей. В то же время удается сохранять стабильную ситуацию на рынке труда»сообщил губернатор Тюменской области.

Стоит отметить, что в марте было официально зарегистрировано 4 299 безработных тюменцев.

На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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