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В Тюмени на продажу выставлена автомойка с рестораном за 150 млн рублей

7 апреля 05:33
Фото: 1Mi
В Тюмени оказался выставлен на продажу автомоечный комплекс площадью 1115.6 м², располагающийся на улице Широтной, рядом с ТРЦ «Кристалл». Владельцы хотели бы получить за него 150 миллионов рублей, следует из описания продающегося объекта, выложенного на сайте объявлений.

Покупатель, который согласится на сделку с продавцом, получит в распоряжение не только стандартные автомоечные услуги, но и территорию, где можно поиграть в приставку, занять детей и плотно пообедать. А еще в его командовании окажется обученный персонал.

В комплексе с газовым отоплением три входа, два этажа, при желании можно сделать четыре этажа, уточняют владельцы.

«Вместимость мойки — до 9 автомобилей»,указано в объявлении.

Также продавец говорит о выходе на открытую террасу для летних вечеров и отдыха как клиентов комплекса, так и для обычных посетителей.

#Новости#Недвижимость#Тюмень#Продажа#Валерия Карашлийска#Общество
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