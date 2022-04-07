В Тюмени на продажу выставлена автомойка с рестораном за 150 млн рублей

Покупатель, который согласится на сделку с продавцом, получит в распоряжение не только стандартные автомоечные услуги, но и территорию, где можно поиграть в приставку, занять детей и плотно пообедать. А еще в его командовании окажется обученный персонал.
В комплексе с газовым отоплением три входа, два этажа, при желании можно сделать четыре этажа, уточняют владельцы.
«Вместимость мойки — до 9 автомобилей»,указано в объявлении.
Также продавец говорит о выходе на открытую террасу для летних вечеров и отдыха как клиентов комплекса, так и для обычных посетителей.