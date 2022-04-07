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В Тюмени на Московском тракте открыли школу №30 с кинотеатром и кабинетом для шахмат

7 апреля 10:35
Фото: 1Mi
В Тюмени на Московском тракте, 22/1 открылась школа №30. По данным ТАСС, объект должны были закончить летом, но строители закончили работу за 1,5 года. Школу построили взамен старой, шестидесятилетней давности.

В учебном заведении будут обучаться больше 1 000 учеников, в здании предусмотрено 3 блока. Здесь есть скалодром, места для отдыха и кинотеатр. Здесь же есть большой кабинет для игры в шахматы.

«Ученики уже со следующего понедельника приступят к образовательному процессу в новом здании. <...> Это уже третья школа, которая готова к началу учебного процесса в Тюменской области»сообщает издание.

Занятия должны начаться 11 апреля, недавно здесь решили перекрыть движение транспорта для увеличения безопасности детей.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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