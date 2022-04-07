В Тюмени на Московском тракте открыли школу №30 с кинотеатром и кабинетом для шахмат

В учебном заведении будут обучаться больше 1 000 учеников, в здании предусмотрено 3 блока. Здесь есть скалодром, места для отдыха и кинотеатр. Здесь же есть большой кабинет для игры в шахматы.
«Ученики уже со следующего понедельника приступят к образовательному процессу в новом здании. <...> Это уже третья школа, которая готова к началу учебного процесса в Тюменской области»сообщает издание.
Занятия должны начаться 11 апреля, недавно здесь решили перекрыть движение транспорта для увеличения безопасности детей.