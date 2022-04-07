В Тюмени бар «Руки вверх» был оштрафован на 100 тысяч после концерта певицы Светы

Приехавшие сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, однако управляющий баром не был согласен с таким развитием событий и в суде представил свое видение картины.
По его словам, без десяти одиннадцать вечера певица Света закончила концерт, и после этого всем было сказано, что заведение закрывается.
«Когда около 23 часов 30 минут в бар вошли сотрудники полиции, действительно громко играла музыка, потому что управляющий забыл попросить диджея ее выключить»,на этой версии настаивает управляющий.
С одиннадцати вечера, утверждает он, ни один столик уже не обслуживался и не работали кассы.
Суд, тем не менее, постановил, что бар должен будет оплатить штраф в размере 100 000 рублей.