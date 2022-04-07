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В Тюмени бар «Руки вверх» был оштрафован на 100 тысяч после концерта певицы Светы

7 апреля 08:56
Фото: 1Mi
Тюменский бар на улице Челюскинцев, 40 по решению Центрального райсуда выплатит 100 тысяч рублей за нарушение в декабре коронавирусных ограничений, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона. Заведение после 11 вечера продолжало работать, принимая и обслуживая 250 веселящихся под музыку гостей.
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Тюмень

Приехавшие сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, однако управляющий баром не был согласен с таким развитием событий и в суде представил свое видение картины.

По его словам, без десяти одиннадцать вечера певица Света закончила концерт, и после этого всем было сказано, что заведение закрывается.

«Когда около 23 часов 30 минут в бар вошли сотрудники полиции, действительно громко играла музыка, потому что управляющий забыл попросить диджея ее выключить»,на этой версии настаивает управляющий.

С одиннадцати вечера, утверждает он, ни один столик уже не обслуживался и не работали кассы.

Суд, тем не менее, постановил, что бар должен будет оплатить штраф в размере 100 000 рублей.

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