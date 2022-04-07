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В РФ призвали упростить порядок вывода новых лекарств на рынок

7 апреля 12:12
Фото: piqsels.com
Всероссийский союз пациентов (ВСП) 5 апреля обратился к правительству с просьбой ускорить процедуру регистрации инновационных лекарств, чтобы сделать их более доступными.

Как сообщает iz.ru, в своем письменном обращении к кабмину члены ВСП отметили, что инновационные препараты приходят к российским пациентам с задержкой на три-пять лет. Процедура вывода новых лекарств на отечественный рынок сегодня еще больше осложнилась, так как растут цены, обрывается логистика и прекращаются клинические исследования, отметили авторы обращения.

В связи с этим ВСП предложил внести в законодательство новое понятие «инновационный лекарственный препарат» и критерии, по которым лекарства будут относить к этой категории. Это нужно для того, чтобы препараты проходили ускоренную регистрацию по упрощенной процедуре.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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