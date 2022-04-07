В РФ призвали упростить порядок вывода новых лекарств на рынок

Как сообщает iz.ru, в своем письменном обращении к кабмину члены ВСП отметили, что инновационные препараты приходят к российским пациентам с задержкой на три-пять лет. Процедура вывода новых лекарств на отечественный рынок сегодня еще больше осложнилась, так как растут цены, обрывается логистика и прекращаются клинические исследования, отметили авторы обращения.