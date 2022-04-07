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Убийство на 30 лет Победы, первая радуга в Тюмени, ДТП с электросамокатом

7 апреля 16:50
Фото: 1Mi
На лестничной площадке дома на ул. 30 лет Победы произошло убийство. Женщина ранила мужчину ножом, отчего тот скончался на месте. Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, заведено уголовное дело.
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Тюмень

Тюменка, убившая мужчину, находится под следствием

В последние дни марта на лестничной площадке дома по ул. 30 лет Победы женщина ударила мужчину ножом. В результате, медики не смогли ему помочь. Мужчина скончался на месте происшествия.

Известно, что между женщиной и мужчиной произошел конфликт. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следствие по делу продолжается. Выяснилось, что женщина на данный момент находится под стражей.

В Тюмени появилась первая радуга

Сегодня тюменцы заметили первую в этом году радугу. Как сообщает источник «Нашего города», такое явление могли наблюдать горожане недалеко от центра областной столицы.

Ранее тюменцы наблюдали другое природное явление. 6 января жители областной столицы увидели в небе «гало», зимнюю радугу. Она отличается от обычной тем, что охватывает меньший спектр цветов.

В четверг в областной столице стоит пасмурная погода, к 18:50 идет дождь. При этом, в пятницу погода порадует тюменцев отсутствием осадков, скорость ветра составит 4-6 метров в секунду.

В Тобольске мужчина на электросамокате сбил 58-летнюю женщину

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в Тобольске 6 апреля сбили 58-летнюю женщину. Предполагается, что на потерпевшую наехал мужчина на электросамокате. Женщина не вызвала на место ДТП сотрудников ГИБДД, однако у нее был диагностирован ушиб, когда она обратилась в поликлинику.

«Управлял самокатом «мужчина очень приятной наружности в возрасте примерно 60-ти лет», — описывает нарушителя потерпевшая.

В ведомстве просят очевидцев происшествия обратиться по телефону в Тобольске 25-54-66, либо в полицию 102.Впервые в подобной аварии электросамокат назвали «транспортным средством».

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