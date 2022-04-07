Убийство на 30 лет Победы, первая радуга в Тюмени, ДТП с электросамокатом

Тюменка, убившая мужчину, находится под следствием
В последние дни марта на лестничной площадке дома по ул. 30 лет Победы женщина ударила мужчину ножом. В результате, медики не смогли ему помочь. Мужчина скончался на месте происшествия.
Известно, что между женщиной и мужчиной произошел конфликт. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Следствие по делу продолжается. Выяснилось, что женщина на данный момент находится под стражей.
В Тюмени появилась первая радуга
Сегодня тюменцы заметили первую в этом году радугу. Как сообщает источник «Нашего города», такое явление могли наблюдать горожане недалеко от центра областной столицы.
Ранее тюменцы наблюдали другое природное явление. 6 января жители областной столицы увидели в небе «гало», зимнюю радугу. Она отличается от обычной тем, что охватывает меньший спектр цветов.
В четверг в областной столице стоит пасмурная погода, к 18:50 идет дождь. При этом, в пятницу погода порадует тюменцев отсутствием осадков, скорость ветра составит 4-6 метров в секунду.
В Тобольске мужчина на электросамокате сбил 58-летнюю женщину
Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в Тобольске 6 апреля сбили 58-летнюю женщину. Предполагается, что на потерпевшую наехал мужчина на электросамокате. Женщина не вызвала на место ДТП сотрудников ГИБДД, однако у нее был диагностирован ушиб, когда она обратилась в поликлинику.
«Управлял самокатом «мужчина очень приятной наружности в возрасте примерно 60-ти лет», — описывает нарушителя потерпевшая.
В ведомстве просят очевидцев происшествия обратиться по телефону в Тобольске 25-54-66, либо в полицию 102.Впервые в подобной аварии электросамокат назвали «транспортным средством».