Убийство на 30 лет Победы, первая радуга в Тюмени, ДТП с электросамокатом

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в Тобольске 6 апреля сбили 58-летнюю женщину. Предполагается, что на потерпевшую наехал мужчина на электросамокате. Женщина не вызвала на место ДТП сотрудников ГИБДД, однако у нее был диагностирован ушиб, когда она обратилась в поликлинику.