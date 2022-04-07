Тюменские самозанятые получат поддержку для роста реализации в размере 12 млн рублей

Между тем для большинства из них – это в основном подработка, а не полноценный бизнес. В этом году из областного бюджета будут выделены средства для увеличения возможностей сбыта продукции самозанятых. Они могут получить поддержку в размере до 190 000 рублей. Некоторые инициативы будут продвигаться совместно с представителями из «ОПОРЫ России».