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Тюменские самозанятые получат поддержку для роста реализации в размере 12 млн рублей

7 апреля 13:16
Фото: 1Mi
Самозанятые Тюменской области получат в качестве поддержки 12 млн рублей, сообщил вчера глава департамента инвестиционной политики региона Антон Машуков. На данный момент около 50 000 тюменцев работают на себя.

За два года самозанятые тюменцы заработали почти 10 млрд рублей, выплачено 312 млн налогов.

Между тем для большинства из них – это в основном подработка, а не полноценный бизнес. В этом году из областного бюджета будут выделены средства для увеличения возможностей сбыта продукции самозанятых. Они могут получить поддержку в размере до 190 000 рублей. Некоторые инициативы будут продвигаться совместно с представителями из «ОПОРЫ России».

Стоит отметить, что за 10 лет деньги на развитие бизнеса получили почти 2 000 тюменцев, около 50% из них работают.

На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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