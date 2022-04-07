Тюменские самозанятые получат поддержку для роста реализации в размере 12 млн рублей

За два года самозанятые тюменцы заработали почти 10 млрд рублей, выплачено 312 млн налогов.
Между тем для большинства из них – это в основном подработка, а не полноценный бизнес. В этом году из областного бюджета будут выделены средства для увеличения возможностей сбыта продукции самозанятых. Они могут получить поддержку в размере до 190 000 рублей. Некоторые инициативы будут продвигаться совместно с представителями из «ОПОРЫ России».
Стоит отметить, что за 10 лет деньги на развитие бизнеса получили почти 2 000 тюменцев, около 50% из них работают.
На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.