Тюменские предприниматели регистрируются в inSales для торговли на интернет-площадках

В личном кабинете платформы предприятия малого бизнеса имеют все необходимые инструменты по сопровождению продаж, а при необходимости могут создать и собственный интернет-магазин.
В настоящее время платформа inSales доступна более 40 тысячам клиентов Западно-Сибирского отделения Сбербанка. Она берет на себя все технические задачи: разработку и развитие системы управления магазином, интеграцию новых способов доставки и продвижения, хостинг, масштабирование нагрузки, администрирование.
«Тюменские предприниматели уже протестировали inSales и успешно осуществляют свои онлайн-продажи. Сбер предложил малому бизнесу бесплатную систему управления торговлей на ключевых российских маркетплейсах, среди которых и СберМегаМаркет. С помощью платформы можно запускать онлайн-продажи одновременно на нескольких площадках. Предлагая нашим клиентам бесплатный доступ, мы помогаем предпринимателям легко и без дополнительных расходов начать продажи товаров на крупнейших площадках»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
Бесплатный тариф доступен для продавцов с каталогом товаров до 500 единиц, уже торгующих на одном из маркетплейсов или в соцсетях, но желающих выйти на новые торговые площадки. Размещение информации о товарах всего в несколько кликов сразу на нескольких маркетплейсах, соцсетях и досках объявлений значительно повысит скорость масштабирования бизнеса и снизит затраты на управление каналами продаж.
Дополнительно в рамках расширенной подписки предприниматели могут увеличить ассортимент на маркетплейсах и создать собственный или перенести уже существующий интернет-магазин на платформу inSales.