Штормовой ветер и дождь ожидается в четверг в Тюмени

С 11 до 14 часов возможен дождь и до 1 мм осадков. Воздух в Тюмени прогреется до + 4 градусов, весь день погода будет пасмурной. С 12 часов скорость ветра увеличится до 5-8 метров в секунду, возможны порывы до 15 м/с. Влажность около 75%.
В пятницу потеплеет до + 5, скорость западного ветра снизится до 3-4 метров в секунду. Ближе к вечеру большая часть облаков рассеется, осадков не ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы.
К 9 апреля температура воздуха в Тюмени поднимется до + 8 градусов, скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Влажность около 80%, существенных осадков не ожидается.
Под конец недели в городе будет тепло, но погода будет пасмурной. Большая часть снежного покрова растает.