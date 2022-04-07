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Штормовой ветер и дождь ожидается в четверг в Тюмени

7 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В четверг синоптики ожидают штормовой ветер, сообщает Гисметео.

С 11 до 14 часов возможен дождь и до 1 мм осадков. Воздух в Тюмени прогреется до + 4 градусов, весь день погода будет пасмурной. С 12 часов скорость ветра увеличится до 5-8 метров в секунду, возможны порывы до 15 м/с. Влажность около 75%.

В пятницу потеплеет до + 5, скорость западного ветра снизится до 3-4 метров в секунду. Ближе к вечеру большая часть облаков рассеется, осадков не ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы.

К 9 апреля температура воздуха в Тюмени поднимется до + 8 градусов, скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Влажность около 80%, существенных осадков не ожидается.

Под конец недели в городе будет тепло, но погода будет пасмурной. Большая часть снежного покрова растает.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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