Штормовой ветер и дождь ожидается в четверг в Тюмени

С 11 до 14 часов возможен дождь и до 1 мм осадков. Воздух в Тюмени прогреется до + 4 градусов, весь день погода будет пасмурной. С 12 часов скорость ветра увеличится до 5-8 метров в секунду, возможны порывы до 15 м/с. Влажность около 75%.