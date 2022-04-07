«Открытие»: 4200 лыжников примут участие в Югорском лыжном марафоне

8 апреля пройдет гонка на 50 км классическим стилем – марафон будут транслировать по федеральным спортивным каналам. Об этом 7 апреля на пресс-конференции в Ханты-Мансийске рассказали организаторы мероприятия.
Как сообщил глава федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин, все, кто еще не зарегистрировался на гонку, тоже могут стать участниками соревнования. Предполагается, что мотивацией послужит солидный призовой фонд соревнований.
Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов сообщил, что в этом году призовой фонд увеличится до двух миллионов рублей. Об этом пишет muksun.fm.
«За первое место в первый день мы будем вручать сертификаты на 150 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч и 50 тысяч за третье. Мужчинам и женщинам – отдельно. Во второй день: первое место – 400 тысяч рублей, второе – 200 тысяч, третье – 100 тысяч», – уточнил Мосунов.
Основная интрига гонок, по мнению первого победителя Югорского лыжного марафона, олимпийского чемпиона Александра Легкова, заключается в вечной борьбе между лыжниками и биатлонистами. Среди лыжников в забеге на 50 км свободным стилем выступят олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Александр Легков, Евгений Дементьев, Наталья Непряева. Со стороны биатлонистов в гонке участвуют трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Эдуард Латыпов, чемпион мира по биатлону Антон Бабиков и другие известные спортсмены.
Привлекательности марафону добавит тот факт, что соревнования на дистанции 50 км свободным стилем будут транслировать в прямом эфире федеральных спортивных телеканалов «Матч ТВ» и «Матч! Планета». Репортаж с места событий для зрителей «Матч ТВ» проведёт Всеволод Соловьев. Начало прямой трансляции гонки – в 08:35 по московскому времени. Повтор покажут в 22:20 в вечернем эфире телеканала «Матч! Страна».
Югорский лыжный марафон ежегодно проводят в Ханты-Мансийске с 2013 года. Устроители соревнований – правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Юграмегаспорт» и федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер – банк «Открытие».
Информационными партнерами Югорского лыжного марафона – 2022 выступают РИА «Новости Спорт» (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.