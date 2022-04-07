В целом, Минфин РФ показал готовность платить по внешнему долгу, если для этого будут использованы средства замороженных резервов, считает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.
В условиях запрета таких платежей, приоритет, скорее всего, сместится в сторону обеспечения выплат российским держателям долга.
По сообщению Минфина России, иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году и на выплату купонного дохода по выпуску со сроком погашения в 2042 году.
В результате Минфин России перечислил денежные средства в рублях по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 г. Таким образом, указывается в сообщении Минфина РФ, обязательства по еврооблигациям были исполнены в полном объеме. Восстановление доступа России к валютным счетам создаст предпосылки для принятия российскими финансовыми властями решений, допускающих конвертацию инвесторами средств в рублях в иностранную валюту по курсу на даты выплат.
Трактовка событий сильно зависит от стороны сделки. Минфин РФ осуществленный платеж в рублях однозначно трактует как исполнение обязательств по еврооблигациям. Российские инвесторы получили рубли по объявленному ранее предложению о выкупе и в целом, наверное, удовлетворены, и также считают обязательства исполненными.
Другой позиции наверняка придерживаются держатели выпусков российских суверенных еврооблигаций из «недружественных» стран. Вложенных в бонды денег они пока не увидят ни в валюте, ни в рублях, так как средства окажутся, по сути, замороженными на счетах типа «С». Поэтому их позиция, которую они, скорее всего, будут отстаивать в суде, будет заключаться в дефолте России по своим обязательствам.
Скорее всего, в ближайшее время, если не удастся договориться с США об использовании ЗВР, все платежи по суверенным евробондам перейдут на рубли.
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