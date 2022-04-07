Минфин РФ показал готовность платить по внешнему долгу

Другой позиции наверняка придерживаются держатели выпусков российских суверенных еврооблигаций из «недружественных» стран. Вложенных в бонды денег они пока не увидят ни в валюте, ни в рублях, так как средства окажутся, по сути, замороженными на счетах типа «С». Поэтому их позиция, которую они, скорее всего, будут отстаивать в суде, будет заключаться в дефолте России по своим обязательствам.