Из-за больших ям стало сложно ездить по дорогам на улице Одесской в Тюмени

Скоро начнётся ремонтный сезон на местных дорогах.
«Вся Одесская правая полоса после ремонта коммуникаций в ямах, между Дамбовской и Харьковской! Вначале засыпали щебнем, щебень через неделю выкрошился, потом заделали бетоном, бетон тоже через неделю выкрошился!!!! Если испортили асфальт, то заделывайте нормально. Ездить невозможно!» сообщил подписчик в паблике «ЧС Тюмень».
Горожане отметили, что на данный момент нормальный ремонт трассы не возможен из-за талых вод. Ямы отмечаются по всему городу.