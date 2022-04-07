Из-за больших ям стало сложно ездить по дорогам на улице Одесской в Тюмени

Тюменские водители сообщили о ямах на улице Одесской. При этом дорожники уже ремонтировали дну из самых загруженных трасс города, но ям от этого меньше не стало. На улице разбросана щебёнка, что ухудшает движение транспорта.

Скоро начнётся ремонтный сезон на местных дорогах. «Вся Одесская правая полоса после ремонта коммуникаций в ямах, между Дамбовской и Харьковской! Вначале засыпали щебнем, щебень через неделю выкрошился, потом заделали бетоном, бетон тоже через неделю выкрошился!!!! Если испортили асфальт, то заделывайте нормально. Ездить невозможно!» сообщил подписчик в паблике «ЧС Тюмень». Горожане отметили, что на данный момент нормальный ремонт трассы не возможен из-за талых вод. Ямы отмечаются по всему городу. Материалы по теме Как после метеоритного дождя: площадь в Тюмени покрылась ямами после сошедшего снега