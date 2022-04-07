Горы черного снега до сих пор тают в Тюмени во дворах

Тюменка сообщила, что с управляющей компанией «Преображенский», обслуживающей эту территорию, можно связаться только через колл-центр, оставив там заявку.
Множество комментариев, написанных ею на портал «Тюмень — наш дом», в которых она объясняет, что дворовая территория убрана некачественно, что необходимо принять меры, что жители больше не могут ждать, ничего особо не дали.
Одни отписки в ответ, резюмирует Надежда П.
«Результат уборки не устраивает, если и убирали трактором, то только саму проезжую часть, а оставленные кучи до сих пор на своих местах»,заявляет она.
Приложенное ею фото свидетельствует об этом вполне.
Ранее «Наш город» писал, что точно такие же проблемы наблюдаются на дворовых территориях 50 лет ВЛКСМ, 95 и 99, на улице Карской и улице Седова. «Еле выбрались», констатируют живущие там тюменцы.
Те, кто столкнулся с такой же ситуацией, может поделиться снимками с редакцией «Нашего города».