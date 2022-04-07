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Горы черного снега до сих пор тают в Тюмени во дворах

7 апреля 07:18
Фото: «Наш Город»
Мрачный пейзаж открывается тюменцам, живущим в областной столице на улице Фармана Салманова, 26: груды почерневшего снега, окруженные лужами и обломками наледи. По словам Надежды П., пожаловавшейся на такое положение дел редакции «Нашего города», куда бы она ни обращалась, результата нет.
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Тюмень

Тюменка сообщила, что с управляющей компанией «Преображенский», обслуживающей эту территорию, можно связаться только через колл-центр, оставив там заявку.

Множество комментариев, написанных ею на портал «Тюмень — наш дом», в которых она объясняет, что дворовая территория убрана некачественно, что необходимо принять меры, что жители больше не могут ждать, ничего особо не дали.

Одни отписки в ответ, резюмирует Надежда П.

Фото: «Наш город»

«Результат уборки не устраивает, если и убирали трактором, то только саму проезжую часть, а оставленные кучи до сих пор на своих местах»,заявляет она.

Приложенное ею фото свидетельствует об этом вполне.

Ранее «Наш город» писал, что точно такие же проблемы наблюдаются на дворовых территориях 50 лет ВЛКСМ, 95 и 99, на улице Карской и улице Седова. «Еле выбрались», констатируют живущие там тюменцы.

Те, кто столкнулся с такой же ситуацией, может поделиться снимками с редакцией «Нашего города».

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#Новости#Уборка улиц#Тюмень#Снег#Коммунальные услуги#Дворы#Валерия Карашлийска#Город
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