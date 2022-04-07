Глава РЭО Буцаев рассказал об актуальных темах реформы обращения с отходами

Реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в России началась в 2019 году. Ее задача заключается в том, чтобы решить проблемы с незаконными свалками и значительно сократить объемы отходов, вывозимых на полигоны. Упомянутый ранее механизм экономического регулирования РОП обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Чем менее экологичная упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры призваны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку. Законопроект, по которому норматив по упаковке составит 100%, вступит в силу в 2023 году. У отдельных категорий товаров ежегодное повышение норматива будет составлять 10%.