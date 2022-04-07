Глава РЭО Буцаев рассказал об актуальных темах реформы обращения с отходами

Как сообщает телеканал “360”, глава РЭО Денис Буцаев, выступая в эфире радио Sputnik, затронул актуальные темы касательно реформы обращения с ТКО. В частности, он развеял миф о смешивании отходов мусоровозами.
По его словам, на первых этапах реформы подобные инциденты имели место быть. Однако сегодня смешивание отходов мусоровозами не имеет ни экономического, ни технического смысла. Он заявил, что профессиональные участники отрасли, которые занимаются переработкой сухой фракции, прекрасно понимают, что псевдоэкономия на мусоровозах лишает их очень хорошего заработка на сухой фракции.
Буцаев также рассказал о несправедливом перекосе в платежах населения и бизнеса за услугу вывоза отходов. Если граждане платят в год около 200 миллиардов рублей, то юридические лица - только пять миллиардов.
Бизнес должен уплачивать экологический сбор в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). По словам Буцаева, экосбор не является налогом. Это финансовый платеж, привязанный к определенному виду материала, подлежащего переработке, и объему, представленному на рынок.
Реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в России началась в 2019 году. Ее задача заключается в том, чтобы решить проблемы с незаконными свалками и значительно сократить объемы отходов, вывозимых на полигоны. Упомянутый ранее механизм экономического регулирования РОП обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Чем менее экологичная упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры призваны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку. Законопроект, по которому норматив по упаковке составит 100%, вступит в силу в 2023 году. У отдельных категорий товаров ежегодное повышение норматива будет составлять 10%.