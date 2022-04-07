ФИОП: На акции «10 000 шагов к жизни» пройдут испытания умной одежды с подогревом

Сегодня требования к текстильной продукции меняются. В настоящее время большую ценность представляют не только качество материала, функциональность одежды, но и ее способность адаптироваться к климату и физиологическому состоянию пользователя. Одежда может стать источником необходимых сведений. Применение нанотехнологий в текстильной отрасли дает возможность производить умную одежду, расширяя ее изначальное предназначение, говорит исполнительный директор «АрктикТекс» Ольга Москалюк.
При пошиве штормовок используется специальная мембранная ткань. Она обеспечивает высокую воздухо-, ветро- и водонепроницаемость. Изделие греет за счет интегрированных в ткань съемных обогревающих модулей. При их создании участники стартапа применяют углеродные нанотрубки, преобразующие нити в самостоятельный нагревательный элемент. Куртки из текстиля «АрктикТекс» могут прогреваться за 40 секунд до рабочей температуры. По поверхности полотна они обеспечивают равномерное распределение тепла. 45 градусов Цельсия — максимальная температура нагрева. Об этом пишет tass.ru.
На изнанке штормовок расположены уникальные NFC-метки. Они представляют собой миниатюрные наклейки. Метка содержит данные для владельца. Ознакомиться с ними реально путем поднесения телефона к считывающему устройству.
Сама акция «10 000 шагов» приурочена к Всемирному дню здоровья. В испытании штормовок будут задействованы профессор и академик РАН Лео Бокерия, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Мария Пасека, врач-хирург и сенатор от Сахалина Юрий Архаров, призер Олимпийских игр, бобслеист Алексей Воевода и другие участники акции.
Поясним, что сам проект основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по оптимуму дневной двигательной активности для взрослых людей. Он предусматривает открытие пешеходных маршрутов и проведение курсов обучения и регулярных походов с инструктором ЗОЖ и ГТО.