ФИОП: На акции «10 000 шагов к жизни» пройдут испытания умной одежды с подогревом

При пошиве штормовок используется специальная мембранная ткань. Она обеспечивает высокую воздухо-, ветро- и водонепроницаемость. Изделие греет за счет интегрированных в ткань съемных обогревающих модулей. При их создании участники стартапа применяют углеродные нанотрубки, преобразующие нити в самостоятельный нагревательный элемент. Куртки из текстиля «АрктикТекс» могут прогреваться за 40 секунд до рабочей температуры. По поверхности полотна они обеспечивают равномерное распределение тепла. 45 градусов Цельсия — максимальная температура нагрева. Об этом пишет tass.ru.