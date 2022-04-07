Четыре жителя Тюмени пострадали на перекрёстке Герцена и Челюскинцев в ДТП

Автомобили получили серьёзные повреждения, на место инцидента прибыла бригада скорой помощи.
«Ранены 40-летний водитель «Тойоты» и 14-летний пассажир этого автомобиля. В «Ладе» травмированы 48-летний водитель и 26-летняя пассажирка»сообщили в ведомстве.
Стоит отметить, что вчера вечером пробки в областной столице достигли семи баллов, в час пик произошло 8 дорожных происшествий. Ночью автоинспекторы задержали 29-летнего водителя «Лексуса» с признаками опьянения. Он не стал проходить освидетельствование.