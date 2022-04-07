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Четыре жителя Тюмени пострадали на перекрёстке Герцена и Челюскинцев в ДТП

7 апреля 10:16
Фото: ГИБДД
Вчера вечером на перекрёстке Герцена и Челюскинцев в аварии пострадали 4 тюменца, сообщает ГИБДД. Lada столкнулась с Toyota. На данный момент инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автомобили получили серьёзные повреждения, на место инцидента прибыла бригада скорой помощи.

«Ранены 40-летний водитель «Тойоты» и 14-летний пассажир этого автомобиля. В «Ладе» травмированы 48-летний водитель и 26-летняя пассажирка»сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что вчера вечером пробки в областной столице достигли семи баллов, в час пик произошло 8 дорожных происшествий. Ночью автоинспекторы задержали 29-летнего водителя «Лексуса» с признаками опьянения. Он не стал проходить освидетельствование.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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