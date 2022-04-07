Четыре жителя Тюмени пострадали на перекрёстке Герцена и Челюскинцев в ДТП

Стоит отметить, что вчера вечером пробки в областной столице достигли семи баллов, в час пик произошло 8 дорожных происшествий. Ночью автоинспекторы задержали 29-летнего водителя «Лексуса» с признаками опьянения. Он не стал проходить освидетельствование.