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Будет серо-жёлтого оттенка: какова ситуация с дефицитом бумаги в Тюменской области

7 апреля 05:53
Фото: 1MI
Из-за введения экономических санкций в России прекратились поставки хлората натрия, который используется для производства белой бумаги. Редакция «Нашего города» изучила вопрос о возможном дефиците и переходе на экобумагу.
Сюжет
Тюмень

Почему случился рост цен на офисную бумагу?

В начале марта этого года финская химическая компания Kemira остановила поставки хлората натрия, используемого для отбеливания бумаги. В своём пресс-релизе руководство компании подчеркнуло, что введённые меры будут действовать до улучшения обстановки в регионе.

«Решение о прекращении поставок в первую очередь затронет потребителей целлюлозно-бумажной продукции в России», — заявили в компании.

Согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, в прошлом месяце стоимость одной пачки бумаги SvetoCopy, на 500 листов, достигла 921 рубля. Самый пик произошёл в середине марта, когда цена выросла до отметки почти в 2 000 рублей.

Фото: «Наш Город»

На начало апреля средняя цена на офисную бумагу данного бренда — 1 040 рублей за пачку.

Одна пачка на руки: что происходит в торговых точках города

В одном из магазинов тюменка обнаружила, что ценник на бумагу для принтера достиг 1 299 рублей, а рядом находится записка, которая информирует о продаже товара по одной пачке в одни руки. В социальных сетях не были удивлены такому росту цен.

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В других местах, продающих канцелярскую продукцию, напротив, отсутствует офисная бумага. В торговом центре METRO осталась только бумага для флипчартов. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте.

Совсем другая ситуация наблюдается в книжных магазинах «Читай-город», где бумага SvetoCopy есть в наличии по цене 790 рублей.

Продажа офисной бумаги в Интернете

На фоне резкого повышения стоимости офисной бумаги в сервисах объявлений стали чаще появляться предложения о продаже, начиная от 280 рублей. Продавцы указывают, что цены в обычных магазинах доходят до двух тысяч рублей, и тем самым предлагают приобрести товар за меньшую стоимость.

В других магазинах средняя цена на печатную бумагу держится на уровне 800-900 рублей за пачку в 500 листов. В местных пабликах ВК пишут, что в одном из маркетплейсов предлагалось приобрести бумагу за 1 250 рублей, но при этом на товар была скидка в 74%, а без скидки он бы стоил 5 000 рублей.

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Что будет с рынком продажи бумаг?

В ближайшее время не стоит ожидать появления белой офисной бумаги на магазинных полках. Такого мнения придерживаются продавцы нескольких магазинов, занимающихся оптовой продажей бумаги.

В компании ООО «ЭльПров» уверены, что в текущей ситуации сложно предположить дальнейшее развитие событий.

«С белой бумагой вообще неизвестно. Может через год-полтора», — рассказал собеседник по телефону.

Как сообщили корреспонденту «Нашего города» в Канцбюро, после реализации последних пачек белой бумаги в торговой точке появится экобумага.

«Она будет серо-жёлтого оттенка, как у слоновой кости. Белой Svetocopy не будет до осени», — говорит продавец.

Тюменцы должны быть готовы к тому, что скоро им придется перейти на бумагу эконом-класса.

#Аналитика#Экономика#Тюмень#Дефицит#Сергей Антонов
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