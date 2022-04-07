Будет серо-жёлтого оттенка: какова ситуация с дефицитом бумаги в Тюменской области

В начале марта этого года финская химическая компания Kemira остановила поставки хлората натрия, используемого для отбеливания бумаги. В своём пресс-релизе руководство компании подчеркнуло, что введённые меры будут действовать до улучшения обстановки в регионе.
«Решение о прекращении поставок в первую очередь затронет потребителей целлюлозно-бумажной продукции в России», — заявили в компании.
Согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, в прошлом месяце стоимость одной пачки бумаги SvetoCopy, на 500 листов, достигла 921 рубля. Самый пик произошёл в середине марта, когда цена выросла до отметки почти в 2 000 рублей.
На начало апреля средняя цена на офисную бумагу данного бренда — 1 040 рублей за пачку.
В одном из магазинов тюменка обнаружила, что ценник на бумагу для принтера достиг 1 299 рублей, а рядом находится записка, которая информирует о продаже товара по одной пачке в одни руки. В социальных сетях не были удивлены такому росту цен.
В других местах, продающих канцелярскую продукцию, напротив, отсутствует офисная бумага. В торговом центре METRO осталась только бумага для флипчартов. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте.
Совсем другая ситуация наблюдается в книжных магазинах «Читай-город», где бумага SvetoCopy есть в наличии по цене 790 рублей.
На фоне резкого повышения стоимости офисной бумаги в сервисах объявлений стали чаще появляться предложения о продаже, начиная от 280 рублей. Продавцы указывают, что цены в обычных магазинах доходят до двух тысяч рублей, и тем самым предлагают приобрести товар за меньшую стоимость.
В других магазинах средняя цена на печатную бумагу держится на уровне 800-900 рублей за пачку в 500 листов. В местных пабликах ВК пишут, что в одном из маркетплейсов предлагалось приобрести бумагу за 1 250 рублей, но при этом на товар была скидка в 74%, а без скидки он бы стоил 5 000 рублей.
В ближайшее время не стоит ожидать появления белой офисной бумаги на магазинных полках. Такого мнения придерживаются продавцы нескольких магазинов, занимающихся оптовой продажей бумаги.
В компании ООО «ЭльПров» уверены, что в текущей ситуации сложно предположить дальнейшее развитие событий.
«С белой бумагой вообще неизвестно. Может через год-полтора», — рассказал собеседник по телефону.
Как сообщили корреспонденту «Нашего города» в Канцбюро, после реализации последних пачек белой бумаги в торговой точке появится экобумага.
«Она будет серо-жёлтого оттенка, как у слоновой кости. Белой Svetocopy не будет до осени», — говорит продавец.
Тюменцы должны быть готовы к тому, что скоро им придется перейти на бумагу эконом-класса.