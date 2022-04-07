Будет серо-жёлтого оттенка: какова ситуация с дефицитом бумаги в Тюменской области

В других магазинах средняя цена на печатную бумагу держится на уровне 800-900 рублей за пачку в 500 листов. В местных пабликах ВК пишут, что в одном из маркетплейсов предлагалось приобрести бумагу за 1 250 рублей, но при этом на товар была скидка в 74%, а без скидки он бы стоил 5 000 рублей.