nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 3 000 тюменских семей переехали в новые квартиры

7 апреля 11:52
Фото: 1Mi
В Тюменской области 3 662 семьи переехали в новые квартиры в прошлом году, сообщает оперштаб. По словам Михаила Мишустина, в России этот показатель достиг 132 000 человек. Более того, в стране наблюдаются рекордные объемы строительства.

Более того, регионам выделяют от 5 до 10 млрд рублей в качестве грантов на благоустройство улиц и домов.

«В Тюменской области переселено из аварийного жилья 1450 семей (3 516 граждан). В Тюменской области в рамках жилищных программ - 2 212 семей»сообщает оперштаб.

Между тем эксперты отмечают, что рост процентной ставки ЦБ РФ замораживает многие проекты, которые зависят от ипотеки и кредитов. Ожидается, что в этом году объёмы строительства домов снизятся, цена на квартиры уменьшится.

Также напомним, что в Тюменской области утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы. В рамках программы в Тюменской области в срок до конца 2023 предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу.

Материалы по теме
В Тюменской области более 12 000 человек получили маткапитал в 2021 году
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25