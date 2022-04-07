Более 3 000 тюменских семей переехали в новые квартиры

Более того, регионам выделяют от 5 до 10 млрд рублей в качестве грантов на благоустройство улиц и домов.
«В Тюменской области переселено из аварийного жилья 1450 семей (3 516 граждан). В Тюменской области в рамках жилищных программ - 2 212 семей»сообщает оперштаб.
Между тем эксперты отмечают, что рост процентной ставки ЦБ РФ замораживает многие проекты, которые зависят от ипотеки и кредитов. Ожидается, что в этом году объёмы строительства домов снизятся, цена на квартиры уменьшится.
Также напомним, что в Тюменской области утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы. В рамках программы в Тюменской области в срок до конца 2023 предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу.