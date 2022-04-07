Александр Моор осмотрел новое здание тюменской школы № 30 на Московском тракте

«Для безопасности учащихся сквозной проезд вдоль школы теперь ограничен»,отметил Александр Моор.
Он добавил, что на конец года запланировано открытие учебного заведения на 360 детей в поселке Богандинский, Тюменский район, а в 2023 будут достроены школы в «Ново-Патрушево», «Ямальском-2», в жилых районах «Тура» и «Плеханово».
Отметим, что школа № 30 на Московском тракте построена компанией «Мостострой-11», которую в должности гендиректора возглавляет депутат Тюменской областной Думы Николай Руссу.
Строительство здания общеобразовательного учреждения обошлось региональному бюджету в 1,04 млрд рублей.
В Тюменской области до 2027 года должны построить 45 школ, большинство из них появятся в муниципалитетах региона. Открытие новых образовательных учреждений способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.
Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В 2021 по нацпроекту «Образование» было построено семь школ, в 2020 — три школы.