За обрушение штукатурки на женщину в центре Тюмени ответит управляющая компания

После того, как «Наш город» обратился в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов и ГЖИ в связи с обрушением части карниза жилого дома на Ленина, 71, Госжилинспекция, вместе с заказчиком и подрядчиком, осмотрела место и назвала причину ЧП: не в порядке настенный желоб крыши и снежные массы.

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