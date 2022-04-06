За обрушение штукатурки на женщину в центре Тюмени ответит управляющая компания

Напомним, в один из последних дней марта с карниза дома, расположенного по указанному адресу, рухнула штукатурка, когда мимо проходила пожилая горожанка. Также обломки усеяли территорию у подъезда и даже угодили в припаркованное авто.
«Возможной причиной обрушения штукатурки карниза является неудовлетворительное состояние конструкций настенного желоба существующей крыши, а также несвоевременная уборка снега с крыши, вследствие чего происходит намокание и последующее разрушение карниза», объяснили «Нашему городу» в ГЖИ.
Последствия обрушения штукатурки в доме на Ленина, 71 устранят по гарантии, а за ЧП ответственность понесет управляющая компания.
Работы по ремонту конструкций крыши и настенного желоба в рамках гарантийных обязательств запланированы на второй квартал 2022 года, говорится в ответе ГЖИ «Нашему городу».
История будет иметь продолжение, так как этим случаем занимается прокуратура. Скорее всего, виновными будут должностные лица ООО «УК Жилищный стандарт», так как они несут ответственность за текущее содержание дома.