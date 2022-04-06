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Военком Тюменской области назвал зарплаты контрактников и норму призыва в ВС

6 апреля 06:54
Фото: Скрин пресс-конференции ИА "Тюменская линия"
На сегодняшней пресс-конференции, проведенной ИА «Тюменская линия», военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков, рассказал, какова норма призыва в Вооруженные силы страны и сколько в месяц получают те, кто служит по контракту.

Для региона норма призыва в Вооруженные силы РФ осталась прежней:

«Около 1600 человек планируется призвать весной, как и в осенний призыв прошлого года»,сказал военком.

Отвечая на вопрос о зарплатах контрактников, Куличков сообщил, что они получают около 200 000 рублей в месяц и выше, это зависит оттого, в каком они состоят звании и в какой должности.

Ранее «Наш город» писал о подписании Президентом России Указа о весеннем призыве в Вооруженные силы с 1 апреля по 15 июля. Призваны будут 134 500 человек по стране от от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.

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#Новости#Военный призыв#Тюменская область#Валерия Карашлийска#Общество
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