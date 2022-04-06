Военком Тюменской области назвал зарплаты контрактников и норму призыва в ВС

Для региона норма призыва в Вооруженные силы РФ осталась прежней:
«Около 1600 человек планируется призвать весной, как и в осенний призыв прошлого года»,сказал военком.
Отвечая на вопрос о зарплатах контрактников, Куличков сообщил, что они получают около 200 000 рублей в месяц и выше, это зависит оттого, в каком они состоят звании и в какой должности.
Ранее «Наш город» писал о подписании Президентом России Указа о весеннем призыве в Вооруженные силы с 1 апреля по 15 июля. Призваны будут 134 500 человек по стране от от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.