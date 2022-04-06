ВКонтакте появятся персонализированные обложки видео

«Платформа VK Видео содержит миллиарды единиц контента, ежедневно пользователи загружают несколько миллионов новых роликов. Одна из наших главных задач — максимально точно связать авторов с целевой аудиторией, а зрителей с релевантным контентом. Для этого мы внедряем различные технологии машинного обучения и нейросети: для поиска и рекомендаций на видеовитрине и в ленте „Видео“. С помощью нейросетей анализируем кадры и речь в роликах и ранжируем результаты с учётом интересов каждого пользователя. А теперь сделали эти разделы ещё более персонализированными — внедрили умные обложки, которые по-разному таргетируют видео на разные категории зрителей».